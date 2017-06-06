В Рязанской области определили лучшую добровольную пожарную команду

Прошли областные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Рязанской области - 2017», посвященные памяти Героя Советского Союза ветерана Великой Отечественной войны, ветерана пожарной охраны И.Ф. Зайцева.

На открытии состязаний присутствовали заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области (по Государственной противопожарной службе) Дмитрий Юдин, заместитель министра региональной безопасности и контроля Александр Андронов, председатель совета Рязанского регионального отделения ВДПО Владимир Ушаков.

Соревнования прошли на территории база летнего стадиона пожарно-спасательной части №4. Участники состязались в трех дисциплинах – практические состязания «Боевое развертывание», «Потуши пожар!» и тестирование. Добровольцы показали мастерство в проведении аварийно-спасательных работ, оказывали помощь «пострадавшим», а так же тушили условный пожар. Бегали в боевой одежде пожарных на дистанцию 70 метров по беговой дорожке со штурмовой лестницей, носили на коромыслах ведра с водой. Завершающим испытанием стало тестирование по знаниям основ пожарного дела.

Итоговое место команд определяли по сумме баллов, которые набрали участники во всех трех дисциплинах. По итогам соревнований победила добровольная пожарная команда Ряжского района, второе место заняли участники из Пителинского района, замыкала тройку победителей ДПК Рязани и Рязанской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по области