16:08 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
152

В Рязанской области определили лучшую добровольную пожарную команду

15:22 / Общество
В Рязанской области определили лучшую добровольную пожарную команду

Прошли областные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Рязанской области - 2017», посвященные памяти Героя Советского Союза ветерана Великой Отечественной войны, ветерана пожарной охраны И.Ф. Зайцева.

На открытии состязаний присутствовали заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области (по Государственной противопожарной службе) Дмитрий Юдин, заместитель министра региональной безопасности и контроля Александр Андронов, председатель совета Рязанского регионального отделения ВДПО Владимир Ушаков.

Соревнования прошли на территории база летнего стадиона пожарно-спасательной части №4. Участники состязались в трех дисциплинах – практические состязания «Боевое развертывание», «Потуши пожар!» и тестирование. Добровольцы показали мастерство в проведении аварийно-спасательных работ, оказывали помощь «пострадавшим», а так же тушили условный пожар. Бегали в боевой одежде пожарных на дистанцию 70 метров по беговой дорожке со штурмовой лестницей, носили на коромыслах ведра с водой. Завершающим испытанием стало тестирование по знаниям основ пожарного дела.

Итоговое место команд определяли по сумме баллов, которые набрали участники во всех трех дисциплинах. По итогам соревнований победила добровольная пожарная команда Ряжского района, второе место заняли участники из Пителинского района, замыкала тройку победителей ДПК Рязани и Рязанской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани подвели итоги антинаркотического месячника

Информацию о незаконном обороте наркотиков в Рязанской области можно сообщить тремя способами

В Рязани у рыбака изъяли тротиловую шашку

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы