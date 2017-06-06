В Рязани на 14 участках автодорог идет ремонт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани полностью завершены ремонтные работы на двух участках муниципальных дорог. На разной стадии готовности находятся еще 14 дорожных объектов. В частности, ремонт дорожного полотна полностью завершен на участках по улицам Прижелезнодорожной и Бирюзова, строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках. На улицах Молодцова, Лесопарковой, Советской Армии, проездах Речников и Старообрядческом устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

С 22 по 24 мая специалисты ликвидировали дорожные ямы на улицах Горького, Новаторов, Чапаева и в парке ЦПКиО.

В районе дома №5 по Славянскому проспекту проведена работа по устройству остановочной площадки.