В Рязани обсудили участие граждан в развитии городской среды

В областной библиотеке имени Горького прошел «круглый стол» #ЧТОНЕТАК, посвященный перспективам взаимодействия общественных организаций региона и органов власти. В обсуждении важных для Рязани тем приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, представители правительства области, администрации Рязани общественных организаций. О лучших практиках сотрудничества власти и общества рассказали федеральные эксперты данной темы – председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов, руководитель региональной группы федерального проекта «Стратегия «Зеленый щит» Алексей Водянин. Модератором «круглого стола» стал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

По словам Николая Любимова, наладить диалог власти и общества очень важно. «Противоречия будут обрекать всю работу на провал», – сказал Николай Любимов.

Участники «круглого стола» поделились удачными проектами, реализованными в Рязани совместными усилиями активных горожан и исполнительной властью. Среди названных – реконструкция улицы Почтовой, создание дендропарка, обустройство Новопавловской рощи, деятельность Экологического рязанского альянса. Проблемными точками развития общественных инициатив, по мнению собравшихся, являются низкая информированность граждан о способах реализации их инициатив, о существующей грантовой поддержке.

Фото Дмитрия Осинина и Светланы Максимовой