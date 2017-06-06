16:08 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
335

В Рязани обсудили участие граждан в развитии городской среды

15:57 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани обсудили участие граждан в развитии городской среды
Фото: Дмитрий Осинин.

В областной библиотеке имени Горького прошел «круглый стол» #ЧТОНЕТАК, посвященный перспективам взаимодействия общественных организаций региона и органов власти. В обсуждении важных для Рязани тем приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, представители правительства области, администрации Рязани общественных организаций. О лучших практиках сотрудничества власти и общества рассказали федеральные эксперты данной темы – председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов, руководитель региональной группы федерального проекта «Стратегия «Зеленый щит» Алексей Водянин. Модератором «круглого стола» стал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

По словам Николая Любимова, наладить диалог власти и общества очень важно. «Противоречия будут обрекать всю работу на провал», – сказал Николай Любимов.

Участники «круглого стола» поделились удачными проектами, реализованными в Рязани совместными усилиями активных горожан и исполнительной властью. Среди названных – реконструкция улицы Почтовой, создание дендропарка, обустройство Новопавловской рощи, деятельность Экологического рязанского альянса. Проблемными точками развития общественных инициатив, по мнению собравшихся, являются низкая информированность граждан о способах реализации их инициатив, о существующей грантовой поддержке.

Фото Дмитрия Осинина и Светланы Максимовой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области определили лучшую добровольную пожарную команду

В Рязани подвели итоги антинаркотического месячника

Информацию о незаконном обороте наркотиков в Рязанской области можно сообщить тремя способами

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы