В ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще один получил травмы

ДТП произошло сегодня в 06.10 в Сасовском районе на 399-ом километре автотрассы М5, сообщает сайт УМВД России по области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «DAF» - 33-летний уроженец Пензенской области выехал на полосу встречного движения, где большегруз столкнулся с автомобилем «Suzuki» за рулем которого находилась 53-летняя жительница Москвы.

В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля получила травмы и скончалась на месте. Водитель «Suzuki» госпитализирована.

Фото с сайта УМВД России по области