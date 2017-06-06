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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще один получил травмы

16:20 / Происшествия
В ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще один получил травмы

ДТП произошло сегодня в 06.10 в Сасовском районе на 399-ом километре автотрассы М5, сообщает сайт УМВД России по области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «DAF» - 33-летний уроженец Пензенской области выехал на полосу встречного движения, где большегруз столкнулся с автомобилем «Suzuki» за рулем которого находилась 53-летняя жительница Москвы.

В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля получила травмы и скончалась на месте. Водитель «Suzuki» госпитализирована.

Фото с сайта УМВД России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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