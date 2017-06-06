Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Ни один вопрос не может эффективно решаться без учета мнения людей»

Об этом Николай Любимов заявил во время встречи с членом Общественной палаты РФ, главным редактором журнала «Эксперт», ведущим программы «Воскресное время» на Первом канале Валерием Фадеевым, сообщает сайт правительства области.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия общества и власти. Речь также шла о заседании круглого стола, посвященного участию граждан в формировании благоприятной городской среды.

Николай Любимов подчеркнул, что сегодняшняя встреча – это продолжение диалога между общественностью и властью. «Сейчас ни один вопрос не может эффективно решаться без диалога, без, может быть, даже споров, без учета мнения людей. И для нас это очень важно. Со всеми нужно разговаривать, необходимо понимать друг друга», – отметил глава региона.

В свою очередь, Валерий Фадеев отметил, что сегодняшнее мероприятие призвано стать стимулом к дальнейшему развитию региона. По его словам, успех возможен только в случае консолидации всех сил, заинтересованных в улучшении качества жизни. «Именно эту задачу мы и ставим, – подчеркнул Валерий Фадеев. – У людей есть предложения, позитивные интересы и позитивные желания. Их надо вовлекать в общую работу».