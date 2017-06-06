Пожар произошел сегодня днем у садового товарищества «Березка» в Рязанском районе, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 12.07. Сгорела тесовая пилорама. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области за сутки сгорела вторая пилорама
17:23 25.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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