В Рязанской области за сутки сгорела вторая пилорама

Пожар произошел сегодня днем у садового товарищества «Березка» в Рязанском районе, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 12.07. Сгорела тесовая пилорама. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.