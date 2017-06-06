В Новопавловской роще Рязани появится площадка для игры в городки

Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Глава региона вместе с членом Общественной палаты РФ, главным редактором журнала «Эксперт», ведущим программы «Воскресное время» на Первом канале Валерием Фадеевым, который сегодня находится с визитом в Рязани, побывал на празднике «День соседей», прошедшем в Новопавловской роще. Праздник был организован представителями одноименной территории общественного самоуправления.

Николай Любимов осмотрел благоустройство рощи, проведенное по инициативе активистов ТОС и при содействии администрации Рязани, бизнес-предприятий города, ознакомился с планами дальнейшего развития парковой зоны. В частности, в этом году силами РНПК здесь будут построены детская и спортивные площадки. Учитывая, что в Новопавловской роще регулярно проводятся турниры по городошному спорту, Николай Любимов дал поручение заместителю главы администрации Рязани Ольге Свинцовой рассмотреть возможность создания здесь городошной площадки.

Фото Александра Королева и Светланы Максимовой