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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Новопавловской роще Рязани появится площадка для игры в городки

17:24 / Общество
В Новопавловской роще Рязани появится площадка для игры в городки

Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Глава региона вместе с членом Общественной палаты РФ, главным редактором журнала «Эксперт», ведущим программы «Воскресное время» на Первом канале Валерием Фадеевым, который сегодня находится с визитом в Рязани, побывал на празднике «День соседей», прошедшем в Новопавловской роще. Праздник был организован представителями одноименной территории общественного самоуправления.

Николай Любимов осмотрел благоустройство рощи, проведенное по инициативе активистов ТОС и при содействии администрации Рязани, бизнес-предприятий города, ознакомился с планами дальнейшего развития парковой зоны. В частности, в этом году силами РНПК здесь будут построены детская и спортивные площадки. Учитывая, что в Новопавловской роще регулярно проводятся турниры по городошному спорту, Николай Любимов дал поручение заместителю главы администрации Рязани Ольге Свинцовой рассмотреть возможность создания здесь городошной площадки.

Фото Александра Королева и Светланы Максимовой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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