Завтра в некоторых домах Рязани отключат холодную воду

Как сообщает сайт городской администрации, в связи с ремонтными работами на водопроводе 26 мая с 09.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Есенина, д. 41, д. 43, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 47.