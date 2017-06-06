Рязанский облизбирком определил полномочия территориальных комиссий в соответствии с законом

24 муниципальных образования (сельских поселения) на территории пяти районов области подлежат объединению в 12 новых муниципальных образований, согласно законам, принятых облдумой. В связи с этим требовалось решить: формировать ли новые временные избирательные комиссии или передать полномочия в организации и проведении выборов территориальным избирательным комиссиям. Облизбирком на своем заседании решил выбрать второй вариант. Теперь предстоит разработать и утвердить схему новых избирательных округов к началу сентябрьских выборов. Облизбирком рассмотрел также ряд других вопросов, в том числе – внедрения новых цифровых технологий контроля на избирательных участках, и порядок публикации сведений о кандидатах в формате списка лиц как в буклетах, так и на плакатах.