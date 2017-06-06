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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани прошел фестиваль молодых семей

18:11 / Культура
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани прошел фестиваль молодых семей
Фото: Дмитрий Осинин.

Его организатор – управление образования и молодежной политики города Рязани. Фестиваль проводится вот уже в одиннадцатый раз. Каждый год на него приглашаются самые разные семьи: многодетные, семьи учителей, спортсменов, творческих работников, сотрудников правоохранительных органов.

Нынешний фестиваль собрал семнадцать молодых семей – представителей рабочих и инженерных специальностей. Многие из них продолжили династии, внесшие вклад в развитие города. Были приглашены и семьи, активно участвующие в общественной жизни Рязани.

Семья Кожиных – одна из участниц фестиваля. Александр – мастер строительных и монтажных работ, а Майя – инженер по техническому надзору. Они рассказывали, что учились в соседних школах и жили недалеко друг от друга, но познакомились, только учась в техникуме. Сейчас супруги воспитывают сына и дочку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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