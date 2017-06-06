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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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27 и 28 мая в Рязани изменится схема движения транспорта

18:30 / Актуально

Как сообщает сайт администрации города, из-за ремонта дорожного полотна будет перекрыто движение транспорта по улице Трудовой от пересечения с Куйбышевским шоссе до пересечения с улицей Разина. С 00.00 27 мая до 18.00 28 мая движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

- автобусы маршрутов №14 в прямом и обратном направлениях следуют по маршруту: ТЦ «Круиз» – ул. Есенина – пл. Театральная – ул. Циолковского – Куйбышевское шоссе – Завод «Рязцветмет»;

- автобусы маршрутов №№68, 68а при движении из центра города после ООТ «ТЦ «Атрон-Сити» следуют по улицам Есенина, Спортивной, Халтурина, Матросова, Ломоносова, Телевизионной до ООТ «ул. Разина», далее осуществляют разворот и следуют в обратном направлении по той же схеме.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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