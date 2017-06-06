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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Администрация Рязани приступила к разработке нового генплана областного центра

18:48 / Власть

Об этом сообщил глава администрации Рязани Олег Булеков, отчитываясь перед городской Думой о результатах своей работы за прошлый год.

– В 2016 году мы приступили к подготовке материалов для разработки нового генерального плана города. Нам уже сейчас надо определить векторы развития города как минимум на двадцать лет, – сказал Олег Булеков.

Он подчеркнул, что в основу нового генплана должна быть заложена идея устойчивого развития города как производственного, туристического, культурного центра, открытого для развития экономики и инвестиций.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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