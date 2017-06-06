Глава администрации Рязани отчитался перед гордумой о работе за 2016 год

На заседании Рязанской гордумы 25 мая глава администрации Рязани Олег Булеков представил доклад о результатах своей работы и результатах деятельности администрации города за прошлый год.

Олег Булеков подробно остановился на социальной сфере, состоянии дорог, ЖКХ, на темах благоустройства и привлечения инвестиций. Он обозначил положительные тенденции, а также проблемы и задачи на текущий год.

Глава администрации Рязани подчеркнул, что, несмотря на сложные экономические условия, объем промышленного производства за год вырос на 1,7%. Подросла и номинальная заработная плата на 7% и составила 33,3 тыс. рублей. Выросли налоговые и неналоговые доходы бюджета. Безработица держится на одном из самых низких в Центральном федеральном округе уровне – 0,4%. Второе место по ЦФО Рязань заняла по вводу жилья. Положительный прирост сохранился в демографии. Отрицательная динамика наблюдалась во всех сферах потребительского рынка, в инвестициях.

Депутаты смогли задать главе администрации интересующие вопросы и приняли отчет к сведению.

– Сегодня мы услышали содержательный, достаточно четкий отчет о проделанной работе администрации, – прокомментировал отчет глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. – Есть там и положительные, и отрицательные моменты. Он реальный, он отражает без каких-то прикрас ситуацию в городе. Хочется отметить, что мы лидируем среди городов ЦФО по отсутствию долговых обязательств, потому что финансовая сфера ключевая. Важно, что создана рабочая группа по разработке нового генплана Рязани. Среди других позитивных моментов был отмечен низкий уровень безработицы. Если говорить о негативных моментах, это, конечно, отсутствие парковочного пространства, проблемы с медицинским обслуживанием, с дорогами. О них администрация знает, и мы также работаем над этими проблемами с областным правительством.