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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Олег Булеков указал на необходимость модернизации ливневки в Рязани

18:49 / Власть

Об этом глава администрации Рязани заявил, выступая перед депутатами городской Думы с отчетом о результатах своей работы за 2016 год.

– Только 14 процентов дорог в городе охвачены уличной ливневой канализацией. Необходима не только модернизация ливневки, но и принятие на обслуживание бесхозных сетей, построенных еще в 50-80-х годах прошлого века, – отметил Олег Булеков.

Для решения проблемы, по его словам, нужно разработать схему развития ливневой канализации города, которая позволит исключить хаотичность постройки ливневых сетей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
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