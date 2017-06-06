Олег Булеков указал на необходимость модернизации ливневки в Рязани

Об этом глава администрации Рязани заявил, выступая перед депутатами городской Думы с отчетом о результатах своей работы за 2016 год.

– Только 14 процентов дорог в городе охвачены уличной ливневой канализацией. Необходима не только модернизация ливневки, но и принятие на обслуживание бесхозных сетей, построенных еще в 50-80-х годах прошлого века, – отметил Олег Булеков.

Для решения проблемы, по его словам, нужно разработать схему развития ливневой канализации города, которая позволит исключить хаотичность постройки ливневых сетей.