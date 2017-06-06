16:08 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
284

В центре Рязани заменят асфальт и установят новый светофор

18:55 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 29 мая на участке дороги по Первомайскому проспекту от пл. Ленина до ул. Чкалова начнутся ремонтные работы дорожного полотна. В ходе ремонта верхний слой асфальтового покрытия заменят и установят новый светофор. Работы планируется завершить до 31 июля.

Кроме того, на подходах к пешеходному переходу в районе ул. Пожалостина будет уложена светящаяся тротуарная плитка, в дорожное покрытие вмонтированы светоотражающие маячки, а на самом перекрестке установлен светофор типа Т-7.

Как сообщает администрация, работы будут вестись в вечернее и ночное время, при этом будут перекрываться все полосы автодороги в одном направлении, а время движения троллейбусов будет сокращено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

27 и 28 мая в Рязани изменится схема движения транспорта

Завтра в некоторых домах Рязани отключат холодную воду

В Рязани на 14 участках автодорог идет ремонт

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы