В центре Рязани заменят асфальт и установят новый светофор

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 29 мая на участке дороги по Первомайскому проспекту от пл. Ленина до ул. Чкалова начнутся ремонтные работы дорожного полотна. В ходе ремонта верхний слой асфальтового покрытия заменят и установят новый светофор. Работы планируется завершить до 31 июля.

Кроме того, на подходах к пешеходному переходу в районе ул. Пожалостина будет уложена светящаяся тротуарная плитка, в дорожное покрытие вмонтированы светоотражающие маячки, а на самом перекрестке установлен светофор типа Т-7.

Как сообщает администрация, работы будут вестись в вечернее и ночное время, при этом будут перекрываться все полосы автодороги в одном направлении, а время движения троллейбусов будет сокращено.