В Рязани снизили налоговую ставку на квартиры

Решение приняла на заседании 25 мая Рязанская городская Дума. Ставка налога на имущество физических лиц снижена для владельцев жилых помещений стоимостью менее 4 млн. рублей.

С 0,3 до 0,2% от кадастровой стоимости уменьшается ставка налога для владельцев квартир стоимостью до 1,5 млн. рублей, с 0,3 до 0,25% – для собственников квартир стоимостью от 1,5 млн. рублей до 4 млн. рублей. Для владельцев недвижимости стоимостью свыше 4 млн. рублей налоговая ставка сохраняется на прежнем уровне, а именно в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Платить по новым ставкам рязанцы начнут уже с этого года.

Как отметил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, решение о снижении ставок связано со значительной разницей между рыночной ценой имущества и его кадастровой стоимостью, с которой начисляется налог. Это будет определенная мера поддержки для многих горожан.