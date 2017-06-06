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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Эффект неожиданности

00:01 / Вернисаж
Искусство керамики сродни вечному поиску – художник задумал одно, а обжиг в печи преподносит сюрприз
Эффект неожиданности

В Рязанском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина работает выставка «Игры настроения» художника-керамиста Ирины Чириковой. Она окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), участвует в международных и всероссийских выставках и симпозиумах. С 1994 года – член Московского союза художников. Работы мастера находятся в российских и зарубежных частных коллекциях.

Изделия из глины ценились во все времена. Этот живой, гибкий, податливый материал дает возможность воплотить в жизнь самые разные идеи и отзывается на малейшее прикосновение художника. Огонь, вода, воздух, земля, тепло и энергия человеческих рук – все эти стихии участвуют в превращении глины в керамику. Процесс этот во многом непредсказуемый, и результат иногда получается абсолютно неожиданным. По словам Ирины Чириковой, можно идеально расписать глиняную поверхность глазурью, пигментами, а обжиг в печи расставит свои приоритеты. Если температура поднимется чуть выше, чем художник ожидал, велика вероятность, что итог работы окажется неудачным. Порой изделие может треснуть или даже расколоться в ходе обжига. Риск всегда есть, но именно в этом и состоит чудо керамики.

В залах областного художественного музея представлено около тридцати декоративных панно или так называемых керамических пластов Ирины Чириковой. Все они выполнены в жанре натюрморта. Композиции из морских раковин, цветов, сосудов, яблок получились цельными и гармоничными.

– В технике «керамический пласт» работают, в основном, российские художники, и лучшие произведения созданы нашими мастерами. Это очень сложная техника, она требует колоссального опыта и наработок. Именно благодаря мастерству Ирины и создается впечатление, что ее работы выполнены одним легким движением руки, – делится впечатлением живописец, художник декоративно-прикладного искусства Елена Гонтаренко.

Выставка не случайно называется «Игры настроения». Для Ирины Чириковой большое значение имеет внутреннее состояние, в котором создается произведение. Она почти не пользуется чистыми красками. Художник обрабатывает «тусклые» и «грязные» цвета так, что они придают керамическим пластам необыкновенную живописную тонкость и выразительность.

– Я работаю на поверхности пласта без предварительных эскизов, часто импровизирую. Процесс создания декоративного панно длится от одного дня и до полугода. Для меня важна индивидуальность. Я буду переделывать произведение до тех пор, пока оно лично мне не понравится и не воплотит в жизнь творческую идею, – говорит Ирина Чирикова.

Выставка будет работать в областном художественном музее до 18 июля. Вход с 11.00 до 18.00, по четвергам до 20.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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