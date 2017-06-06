Антон Арсенов – кандидат в мастера спорта России по шахматам. Несмотря на то что Антон только заканчивает школу, он добивался успехов в соревнованиях различного уровня.
Отметим лишь некоторые из них.
В 2013 году на первенстве ЦФО Арсенов занял 6 место в возрастной категории юношей до 17 лет. В том же году в финале областных соревнований школьных команд «Белая Ладья» Антон занял 3 место в личном зачете.
В 2014 году на личном первенстве Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек он занял первое место среди юношей 16-17 лет.
В 2015 году на соревнованиях на кубок Рязанской областной федерации шахмат по блицу занял третье место среди участников в категории «юноши».
В 2017 году стал лучшим среди юношей до 18 лет на чемпионате Рязанской области по шахматам.
В том же 2017 году на чемпионате области по блицу, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, занял второе место среди юношей (общее двадцать первое место из 71 участника).
Для Антона шахматы больше, чем просто игра – это учебная дисциплина. Он относится положительно к введению шахмат в школе как обязательного предмета, ведь после этого детям учеба будет даваться легче.