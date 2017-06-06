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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Антон Арсенов

00:01 / Игры разума
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад в прогресс шахмат в регионе
Антон Арсенов

Антон Арсенов – кандидат в мастера спорта России по шахматам. Несмотря на то что Антон только заканчивает школу, он добивался успехов в соревнованиях различного уровня.

Отметим лишь некоторые из них.

В 2013 году на первенстве ЦФО Арсенов занял 6 место в возрастной категории юношей до 17 лет. В том же году в финале областных соревнований школьных команд «Белая Ладья» Антон занял 3 место в личном зачете.

В 2014 году на личном первенстве Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек он занял первое место среди юношей 16-17 лет.

В 2015 году на соревнованиях на кубок Рязанской областной федерации шахмат по блицу занял третье место среди участников в категории «юноши».

В 2017 году стал лучшим среди юношей до 18 лет на чемпионате Рязанской области по шахматам.

В том же 2017 году на чемпионате области по блицу, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, занял второе место среди юношей (общее двадцать первое место из 71 участника).

Для Антона шахматы больше, чем просто игра – это учебная дисциплина. Он относится положительно к введению шахмат в школе как обязательного предмета, ведь после этого детям учеба будет даваться легче.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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