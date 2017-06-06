Рязанец Дмитрий Андрейкин выиграл клубный чемпионат России в составе «Сибири-Сириус». Соревнования завершились в Сочи, сообщила Российская федерация шахмат.

Новосибирская команда завоевала золото за два тура до конца, а в итоге набрала 14 очков из 14 возможных.

Дмитрий сыграл в шести турах из семи и одержал три победы при двух ничьих и одном поражении.

За «Сибирь-Сириус» выступали, кроме Андрейкина, бывший чемпион мира Владимир Крамник и еще четыре известнейших шахматиста: Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров, Ян Непомнящий и Александр Грищук.

Андрейкин присоединился к новосибирской сборной впервые.

«В 2017 году команду комплектовали строго по спортивному принципу. Ужесточили требования к игрокам: подняли рейтинговую планку, учитывали активность и успешность выступлений шахматистов», – рассказал «Спорт–Экспрессу» тренер команды-чемпиона Павел Малетин.

Выступления рязанца продолжаются. Дмитрий Андрейкин включен в состав участников супертурнира в Дортмунде (Германия), который пройдет с 15 по 23 июля.

В этом году турнир посвящен 25-летнему участию Владимира Крамника, который здесь побеждал уже 10 раз. Дмитрий уже играл в Дортмунде в 2013 году и с 4 очками из 9 поделил 5-8 места, победив в 7 туре Крамника.

Кроме рязанца, в этом турнире сыграют ряд сильных шахматистов из Германии, Франции, Китая и др.