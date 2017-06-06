Турнирная хроника

В Шилове, в универсальном зале ФСК «Арена», прошли соревнования XIII открытого личного молодежного первенства района по быстрым шахматам, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По информации непосредственного участника баталий Сергея Желудкова, в рамках соревнования состоялись три турнира: детский (возраст участников от 10 до 13 лет), молодежный (14 – 30 лет) и взрослый (от 31 года и старше).

В шиловском первенстве, которое проводится с 2005 года, неизменно принимают участие и сильнейшие шахматисты из близлежащих районов. Не стал исключением и турнир 2017 года, в котором состязались 24 шахматиста из Шиловского, Старожиловского и Чучковского районов.

В детском турнире по 6,5 очка набрали Эдуард Амбарян (Шилово) и Вадим Сурин из села Назаровка Чучковского района. Их личная встреча завершилась вничью. Дополнительные показатели вывели на первое место шиловского шахматиста, назаровец – второй. Третье место у инякинского школьника Владислава Кожурина, набравшего 4 очка. Молодежное первенство с результатом 6,5 очка в четвертый раз выиграл перворазрядник Алексей Крепчук. Второе место заняла перворазрядница Екатерина Заикина из Старожилова, у которой шесть очков. На третьем месте Татьяна Ким (Шилово) – три очка.

Среди шахматистов старшего возраста с восемью очками победил Юрий Ларцев из Мосолова. Второе место у Виктора Меркулова – семь очков, третье у Сергея Желудкова – шесть очков (оба – Ерахтур). Юрий Ларцев установил рекорд, одержав в этом турнире пятую победу подряд.

Специальные призы благотворительного фонда «Забота» были вручены Екатерине Заикиной (Старожилово) – за лучший результат среди женщин, Льву Студенову из Шилова (2010 года рождения) – как самому юному участнику, Маше Заикиной (Старожилово) – за лучший результат среди девочек, Татьяне Ким (Шилово) – за лучший результат среди девушек, Юрию Фатееву (1940 года рождения) – как самому возрастному участнику. Николай Абашкин (Чучковский район), Юрий Ларцев и Юрий Фатеев (Ерахтур) на закрытии соревнования выразили благодарность организаторам за большой вклад в создание этого турнира и популяризацию шахмат

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В ДЮСШ «Золотые купола» с 26 мая по 4 июня пройдет квалификационный турнир «Здравствуй, лето!», посвященный Международному дню защиты детей.

Участвовать могут и дети, не имеющие разрядов. Главный судья соревнований Олег Викторович Алешин.

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Закончилось соревнование по быстрым шахматам (25 минут+10 секунд за ход) на кубок «СДСЩОР «Антей». Победителем стал Евгений Чебалкин, вторым финишировал Илья Липилин, третье место разделили Антон Арсенов и Иван Марочкин.

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В СДЮСШОР «Олимпиец» состоялся чемпионат Рязанской области по блицшахматам (3 минуты на партию), посвященный Великой Победе. Всего в соревнованиях принял участие 71 человек. Самому юному шахматисту из участвовавших 6 лет, самому пожилому – 78. В упорном противостоянии чемпионом области по блицу 2017 года стал мастер ФИДЕ Андрей Соколов, 2 место занял международный мастер Олег Алешин, на третьем – Джамшид Мустафаев.

Лучшим шахматистом из районов области стал международный мастер Дмитрий Панченко (общее пятое место). Чемпионом среди ветеранов – международный мастер Владимир Васильев (общее 10 место). Среди юных участников победителем стал Евгений Чебалкин (общее 11 место). Среди женщин первенствовала Юлия Бындыч (общее 12 место).

Участники турнира, занявшие 1 – 5 места, а также чемпионы в своих возрастных категориях были награждены руководителем Рязанской областной федерации шахмат Сергеем Пупковым, они получили денежные призы и грамоты.