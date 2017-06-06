16:06 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
92

Бывших не бывает

00:01 / Путевой лист
Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова
Бывших не бывает

29 мая – День военного автомобилиста. Официально этот праздник вошел в армейский календарь современной России в феврале 2000 года. Тогдашний министр обороны страны Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев подписал приказ за номером 100, который и обозначил днем ежегодного празднования Дня военного автомобилиста 29 мая.

 

Ветеран автомобильных
войск

Ветеран автомобильныхвойск войск Анатолий Шалимов пришел в редакцию газеты «Рязанские ведомости», чтобы напомнить об этом нашим читателям. По предыдущим выпускам «Путевого листа» рязанцы знают, что Анатолий Иванович отдал автомобильным войскам более полувека. Поступил в 50-х годах в Рязанское военное автомобильное инженерное училище курсантом и ушел на «гражданку» с должности начальника учебного отдела в конце 80-х годов прошлого века. Но гражданская жизнь не пришлась Шалимову по душе, и в 90-е он снова возвращается в училище. Руководство решило создать музей военной автомобильной техники, пригласило ветерана в нем поработать. Музей открылся в 1995 году. С тех пор до прошлогодней зимы Анатолий Иванович Шалимов трудился там научным сотрудником.

Еще до работы в музее появилось у Шалимова необычное хобби. Он стал собирать из разных источников информацию об автомобилях. Сейчас все домашние полки и шкафы заняты папками с рукописями. К нам в редакцию Анатолий Иванович принес толстую папку с материалами о главном конструкторе ракетовозов Викторе Васильевиче Грачеве. Многие сравнивают его с конструктором ракетной техники Сергеем Павловичем Королевым. Работал в КБ «Южное» с 1962 по 1991 год, сформировал его первый состав и заложил основы школы испытателей. На протяжении 30 лет Виктор Васильевич Грачев оставался в должности Главного испытателя всех ракет КБ «Южное».

Есть у Анатолия Шалимова подборка материалов о женщинах за рулем. Оказывается, желание не отставать на дороге от мужчин у представительниц слабого пола появилось не в последние годы, когда на учебу в автошколу приходили преимущественно женщины, а более сотни лет назад, со времен немки Берты Бенц – супруги создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца.

А первый автомобиль на российской земле появился осенью 1891 года. Кстати, привез его в страну наш коллега, редактор «Одесского листка» Василий Васильевич Навроцкий, побывав в Париже. Интерес в коллекции ветерана Шалимова представляют материалы об автомобиле «Rolls-Royce». Многие помнят прошлогоднее ДТП, в котором челябинский рабочий Владислав Кантемиров на ВАЗ-2114 столкнулся с Rolls-Royce, владелец которого миллиардер Александр Аристов отсудил потом у Кантемирова за нанесенный ущерб 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Ветеран автомобильных войск Анатолий Иванович Шалимов хоть и ушел на заслуженный отдых, но без дела сидеть не может. Он бы с удовольствием почитал лекции учащимся в Рязанском автомобильном техникуме, в вузах, где студенты изучают специальности, связанные с автомобилями. Да и собранные ветераном за годы службы в войсках было бы неплохо опубликовать. Если у кого-то есть к этому интерес, телефон автора уникальных заметок есть в нашей редакции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Село с благоуханием лета
Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках
Татьяна Клемешева
Отказался – заплати
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от проверки на состояние опьянения
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Говорите! Вас слышат
Активисты областного центра поделились своим видением развития городской среды
Светлана Максимова
Праздник
26 мая – День российского предпринимательства
Общество
От школьного порога начинаем путь
Последний звонок на празднике в кремле дали лучшие выпускники Рязани
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Мелодии соборной души
Тысячный сводный хор Рязанской области посвятил свое выступление 80-летию региона
Димитрий Соколов
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Будем выбирать по-новому
Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора
Я – избиратель
В Центризбирком на экскурсию
Рязанские студенты побывали в главном выборном штабе
Читатель - газета
Кто в ответе за цену?
Читатель - газета
Отдых под контролем
Читатель - газета
Профессия для мамы
Читатель - газета
Ждать ли капитального ремонта?
Актуально
«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»
Люди дела
Хозяева на селе
О касимовских фермерах и в столице знают
Михаил Скрипников
Наше время
Чтение глазами молодых
Молодые библиотекари Рязани спросили у ровесников, что они думают о книгах и библиотеках. И вот какие получили ответы.
Елена Серебрякова
Наше время
Быть добру!
Ирина Ситник в этом году стала «Студентом года-2017», получив Гран-при конкурса
Елена Серебрякова
Наше время
Совет для саморазвития
Азбука потребителя
Дороги в законе
Михаил Скрипников
Спорт
Покорители Новой Зеландии
Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Все возрасты покорны
В день открытия летнего спортивного сезона рязанцы сдавали нормативы комплекса ГТО
Вячеслав Астафьев
Спорт
Ох уж эти ничьи
Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»
Спорт
Старты региональной «королевы»
Каково положение дел на беговых дорожках в начале летнего спортивного сезона
Общество
Святой долг
В акционерном обществе «Транснефть – Верхняя Волга» широко отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы
Культура
Споем под березками!
Фестиваль народной песни в селе Новоселки собрал коллективы из Рязанской и Московской областей
Татьяна Клемешева
Анонсы
Центр притяжения – Почтовая
Цикл летних фестивалей в Рязани привлекает туристов из разных городов
Татьяна Железнова
Наши новости
По заветам Суворова
В ряжском селе Журавинка есть теперь своя Книга Памяти
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Игры закончились
В стране ужесточат наказание за доведение до самоубийства
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
Двое суток и не больше
может составить максимальный срок задержания пьяных
Точка на карте
Село с благоуханием лета
Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках
Татьяна Клемешева
Путевой лист
ОСАГО в «натуральном» виде
Вячеслав Астафьев
Игры разума
На высоте
Рязанец Дмитрий Андрейкин выиграл клубный чемпионат России в составе «Сибири-Сириус». Соревнования завершились в Сочи, сообщила Российская федерация шахмат.
Игры разума
Антон Арсенов
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад в прогресс шахмат в регионе
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Эффект неожиданности
Искусство керамики сродни вечному поиску – художник задумал одно, а обжиг в печи преподносит сюрприз
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы