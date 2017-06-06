Бывших не бывает

Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова

29 мая – День военного автомобилиста. Официально этот праздник вошел в армейский календарь современной России в феврале 2000 года. Тогдашний министр обороны страны Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев подписал приказ за номером 100, который и обозначил днем ежегодного празднования Дня военного автомобилиста 29 мая.

Ветеран автомобильных

войск

Ветеран автомобильныхвойск войск Анатолий Шалимов пришел в редакцию газеты «Рязанские ведомости», чтобы напомнить об этом нашим читателям. По предыдущим выпускам «Путевого листа» рязанцы знают, что Анатолий Иванович отдал автомобильным войскам более полувека. Поступил в 50-х годах в Рязанское военное автомобильное инженерное училище курсантом и ушел на «гражданку» с должности начальника учебного отдела в конце 80-х годов прошлого века. Но гражданская жизнь не пришлась Шалимову по душе, и в 90-е он снова возвращается в училище. Руководство решило создать музей военной автомобильной техники, пригласило ветерана в нем поработать. Музей открылся в 1995 году. С тех пор до прошлогодней зимы Анатолий Иванович Шалимов трудился там научным сотрудником.

Еще до работы в музее появилось у Шалимова необычное хобби. Он стал собирать из разных источников информацию об автомобилях. Сейчас все домашние полки и шкафы заняты папками с рукописями. К нам в редакцию Анатолий Иванович принес толстую папку с материалами о главном конструкторе ракетовозов Викторе Васильевиче Грачеве. Многие сравнивают его с конструктором ракетной техники Сергеем Павловичем Королевым. Работал в КБ «Южное» с 1962 по 1991 год, сформировал его первый состав и заложил основы школы испытателей. На протяжении 30 лет Виктор Васильевич Грачев оставался в должности Главного испытателя всех ракет КБ «Южное».

Есть у Анатолия Шалимова подборка материалов о женщинах за рулем. Оказывается, желание не отставать на дороге от мужчин у представительниц слабого пола появилось не в последние годы, когда на учебу в автошколу приходили преимущественно женщины, а более сотни лет назад, со времен немки Берты Бенц – супруги создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца.

А первый автомобиль на российской земле появился осенью 1891 года. Кстати, привез его в страну наш коллега, редактор «Одесского листка» Василий Васильевич Навроцкий, побывав в Париже. Интерес в коллекции ветерана Шалимова представляют материалы об автомобиле «Rolls-Royce». Многие помнят прошлогоднее ДТП, в котором челябинский рабочий Владислав Кантемиров на ВАЗ-2114 столкнулся с Rolls-Royce, владелец которого миллиардер Александр Аристов отсудил потом у Кантемирова за нанесенный ущерб 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Ветеран автомобильных войск Анатолий Иванович Шалимов хоть и ушел на заслуженный отдых, но без дела сидеть не может. Он бы с удовольствием почитал лекции учащимся в Рязанском автомобильном техникуме, в вузах, где студенты изучают специальности, связанные с автомобилями. Да и собранные ветераном за годы службы в войсках было бы неплохо опубликовать. Если у кого-то есть к этому интерес, телефон автора уникальных заметок есть в нашей редакции.