Отказался – заплати

МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от проверки на состояние опьянения

Штраф для них могут увеличить до 35 тысяч рублей, срок лишения водительских прав – до трех лет. Поправки направлены прежде всего на водителей-наркоманов, которые сейчас предпочитают отказываться от проверки, чтобы не оказаться на учете в наркологическом диспансере.

Подобных строгих мер требует ситуация, сложившаяся на дорогах, в том числе и в Рязанской области. В последний рабочий день и прошедшие выходные особое внимание сотрудников Госавтоинспекции Рязанской области было направлено на выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В ходе профилактических мероприятий на дорогах региона было выявлено 26 водителей, которые позволили себе сесть за руль транспортных средств в нетрезвом состоянии, еще 2 водителя отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения и 6 управляли в состоянии опьянения повторно.

19 мая в 9 часов утра в Рязанском районе нетрезвый 41-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Лада Калина», не справился с управлением своего авто и совершил наезд на препятствие в виде забора. В результате происшествия мужчине понадобилась медицинская помощь. В этот же день, примерно в 14 часов 20 минут в Михайловском районе, в поселке Октябрьский автомобилем «ГАЗ» под управлением 37-летнего местного жителя был совершен наезд на торговый объект. В результате происшествия с полученными травмами в результате наезда автомобиля на магазин в медицинское учреждение была доставлена женщина-продавец. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что водитель находился в состоянии опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,273 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.