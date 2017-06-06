ОСАГО в «натуральном» виде

– Услышал новость о том, что теперь по полису ОСАГО после аварии страховая компания должна будет не деньги выдать, а починить мой автомобиль. А кто гарантирует, что этот ремонт будет качественным?

Федор Кривцов, г. Рязань

Комментирует и. о. управляющего отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Киреев:

– Это так, если вы заключили договор ОСАГО после 28 апреля 2017 года. Новые правила будут действовать только для новых договоров и в отношении автомобилей, которые принадлежат гражданам. А за сроки и качество ремонта ответит страховая компания.

Новации в закон от ОСАГО предусматривают, еще на этапе заключения договора страховая компания обязана предложить автовладельцу список всех возможных станций техобслуживания (СТО), с которыми у страховщика заключены договоры. Такой перечень с указанием адресов места нахождения СТО, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств, примерных сроков проведения ремонта должен публиковаться на сайте страховой организации. И быть всегда «свежим» и актуальным. Закон установил требования к организации ремонта на СТО: срок – максимум 30 рабочих дней, доступность места проведения восстановительного ремонта – не более 50 км от места жительства потерпевшего или от места ДТП. Если вы владелец нового авто, возраст которого не превышает двух лет, то сохраняются все гарантийные обязательства, а их ремонт после аварии должен производиться у официальных дилеров.

Законом предусмотрено, что автовладелец может отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору, и этот ремонт будет оплачен страховщиком. Но нужно учитывать, что для самостоятельной организации ремонта придется получить письменное согласие страховой компании. При проведении восстановительного ремонта поврежденного авто не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Запрещена замена деталей на запасные части, бывшие в употреблении. Это допускается только по соглашению между страховщиком и автовладельцем, например, когда речь идет о ремонте автомобилей, на которые уже не выпускаются новые запчасти. Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, – 12 месяцев.

Изменения в закон об ОСАГО предусматривают случаи, когда можно получить страховое возмещение деньгами. Это, например, полная гибель транспортного средства, когда его просто невозможно восстановить. Или если авто нанесен ущерб, размер которого превышает установленный законом лимит страховой выплаты в 400 тыс. рублей. Денежное возмещение будет возможно также в случаях причинения здоровью потерпевшего в ДТП вреда средней тяжести или тяжкого, а также повлекшего инвалидность или даже летальный исход.

И еще одно важное уточнение: если страховщик не может организовать проведение качественного ремонта и у него нет договоров со СТО, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.