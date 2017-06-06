Село с благоуханием лета

Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках

Малину, кажется, можно есть бесконечно – но лишь в июле. А попасть в село со вкусным названием Малинки можно когда угодно.

Михайловский район умеренно холмистый, и после городских равнин приятно полюбоваться на волны ярко-зеленых полей с гребешками берез и сосен. Само название «Малинки» наводит на мысль о чем-то игривом, и хочется напевать старую песню «А я ни разу не была в Малинках до этого дня, точнее, до вечера…». Но здесь не аляповатый курортный рай, а место благодатной тишины, созидательного труда и пейзажей, навстречу которым развернется любая душа.

Три в одном

Село живет и развивается – это ясно сразу. Здесь работает развивающееся сельхозпредприятие ООО «Малинки», улучшаются дела и у других активных тружеников. Глава Голдинского сельского поселения Евгения Куликова и начальник управления сельского хозяйства Михайловского района Владимир Шевяков показывают отремонтированное здание клуба. Благодаря поддержке главы Михайловского муниципального района Евгения Сидорова в 2016 году в здании перекрыли крышу, сделали косметический ремонт и, что немаловажно, проложили к нему новую асфальтовую дорожку. Подобная работа ведется и в других населенных пунктах района. Сейчас в помещении соседствуют Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и сельская библиотека.

Фельдшер Валентина Котова работает уже почти 50 лет. Ежедневно женщина принимает больных, а затем едет к маленьким детям и лежачим пациентам. Валентине Павловне скоро исполнится 70 лет, но она находит силы ездить в Рязань на переподготовку и общаться с семьей. Пригласить нового специалиста в Малинки пока не удается, но Валентина Котова продолжает работать. «Кто же людей лечить будет?» – улыбается она.

Местные работники культуры стараются проводить как можно больше мероприятий, чтобы порадовать взрослых и детей. Директор Дома культуры Елена Саморукова показывает записи концертов: роли с костюмами получают и внуки местных жителей, приезжающие на каникулы, и их бабушки и дедушки. Старших уговаривать не надо – они и сами могут показать молодым, как веселиться! А приехать с самодеятельным концертом в отдаленные деревни радостно вдвойне. «Мы выступали в деревушке, где живут пять бабушек, – рассказывает Елена Ивановна. – Они плакали. Прямо заспасибили нас!» Творчество жителей села поддерживают ООО «Малинки» и местные предприниматели Сергей Зеленин и Геннадий Казаков. В планах сотрудников Дома культуры – открыть за зданием площадки для игры в волейбол и городки, чтобы молодежи и приезжающим детям было где с пользой провести время.

Детей здесь живет мало, и несколько лет назад сельскую школу объединили с учебным заведением в центре поселения – поселке Голдино. Но память о медалистах и учителях, как и обо всей истории села, хранится в местной библиотеке. Из исторических справок, которые показывает заведующая Валентина Фролова, я узнаю, что Малинки были образованы еще в XV веке и попеременно принадлежали разным знатным родам. С начала XIX века здесь жили представители рода князей Волконских. Про недавнее прошлое библиотекари тоже не забывают – собирают публикации стихов местных поэтов. Виктор Дудин воспевал сельский быт, Иван Васин – подвиг земляков в Великой Отечественной войне, а Петр Шамов прославился нежными зарисовками. Его судьба стала самой горькой – за то, что Шамов воевал в Гражданскую войну на деникинском фронте, в 1921 году его арестовали и отправили по этапу в Соловецкие лагеря. Более о нем ничего не известно, но остались щемящие строки: «Родная, милая Рязань, к кому тебя я приравняю? Куда ни кинь, куда ни глянь – и нет твоим просторам краю…»

Святыни останутся здесь

В конце XVIII века тогдашний владелец села Малинки (он носил фамилию то ли Егужинский, то ли Мельгунов) находился в Италии по служебным делам и захотел выкупить для церкви своего имения резные деревянные статуи Распятия Иисуса Христа, Богородицы и апостола Иоанна Богослова. Итальянский хозяин использовал реликвии как помосты для стирки белья на реке и как украшения в конюшне. Он запросил за статуи столько золота, сколько они весят. Дворянин отчаялся, но весы вдруг показали цифру, которая соответствовала весу трех золотых монет, и статуи спасли и увезли в Россию. А в Малинках произошло второе чудо. Повозка должна была перевезти резные иконы в подмосковное имение владельца села, но лошади не смогли тронуться с места. Так статуи навсегда поселились в местном храме Архангела Михаила, и Животворящий Крест даже мироточил. Не сохранилась лишь фигура Марии Магдалины, целующей ноги распятого Спасителя. Приложиться к древним святыням и попросить помощи может каждый верующий.

Настоятель храма протоиерей Дмитрий Челноков рассказывает, что на службы приходят и местные жители, и паломники из Рязанской, Московской и Тульской областей. «Господь часто посылает нам гостей, – улыбается священник. – Чудеса вокруг нас, нужно их только видеть!» Сам храм тоже полон чудес: прекрасные старинные росписи, образ блаженной Матроны Московской с частицей мощей… Венчает эту красоту редкая икона XVII века – Архангел Михаил на красном коне. От образа веет мощью, а отблески священного огня напоминают об ужасе греха и торжестве чистоты.

А за храмом похоронены князья Волконские – Дмитрий Петрович и Екатерина Алексеевна. Отец будущей княгини, действительный статский советник Алексей Мельгунов, к 1787 году выстроил новый каменный храм на месте деревянного, и в селе помнят это благодеяние. В советские годы княжескую усыпальницу разграбили, но в 2012 году, к 200-летию Отечественной войны 1812 года, военное братство на свои средства установило на историческом месте крест и памятник.

Улыбка буренки

Я протягиваю ладонь к двухмесячной телочке, и она с удовольствием дает себя погладить. В ООО «Малинки» телят до 90 дней держат в отдельных загонах с пластиковыми домиками и сеном – это метод холодного выращивания. Хозяйство объединяет три молочные фермы в Малинках, Покровском-2 и Иванькове, а также две фермы по выращиванию молодняка коров разного возраста.

В 2004 году ООО «Малинки» начинали со 150 коров, а сейчас поголовье составляет полторы тысячи животных, среди которых 548 дойных буренок. Коровам делают УЗИ, добавляют в корм рапсовый жмых – что-то вроде витаминов для людей – и дарят много заботы. Животные довольны и дают в день не меньше 10 тонн молока. По словам генерального директора предприятия Владимира Соломатина, сырье отсюда уезжает в разные города России в зависимости от требований к качествам и сорта молока, а также предлагаемой цены за литр.

Работники тоже не в накладе: они получают в среднем 24 тысячи рублей, к тому же в районе работает программа по предоставлению жилья для молодых семей. «Очень хочется, чтобы государство снова помогало со строительством домов для всех рабочих. Тогда, возможно, в село приезжало бы больше молодежи», – отмечает Владимир Соломатин. Предприятию нужны механизаторы, опытные зоотехники и ветеринарный врач, а новому фельдшеру ООО «Малинки» будет даже доплачивать по 10 тысяч рублей к жалованью.

Еще одна часть работы хозяйства – растениеводство. Сейчас у предприятия посажено более 3300 га озимых, а еще около 4080 отведено под кормовые и масличные культуры – например, рапс. «Малинки» стараются сделать свою работу еще эффективнее: благодаря поддержке российского и областного правительства хозяйство Владимира Соломатина получило кредит под 5% на покупку новой техники для работы в поле. В планах хлеборобов – засеять в этом году около 4000 га озимыми. Параллельно с этим идет строительство комплекса по хранению зерна. В прошлом году здесь уже появился зерносушительный комплекс, а сейчас строится второй – по очистке. Новые склады вместимостью 4000 и 6000 тонн помогут сохранить зерно до момента, когда на него будет наибольший спрос.

А собранные масличные культуры ООО «Малинки» поставляет в соседнее Голдино, где находится еще одно развивающееся предприятие – Голдинский маслоэкстракционный завод, переоборудованный в 2016 году на месте спиртзавода. Сотрудники – в основном молодые люди, и среди них жители Рязани и других областей. Три цеха перерабатывают по 600-700 тонн сырья в месяц. Горчичное, рапсовое и другое масло «идет на экспорт» – в Беларусь, Литву и Норвегию, а жмых – ценную подкормку для скота – с удовольствием приобретают животноводы северных регионов России. В апреле завод вышел на самоокупаемость.

Малиновый звон

Малинки – тихое село, но стараниями местных жителей в нем не затихает работа на благо многих жителей России. Это родина деятельных и гостеприимных людей, а их стремление во что бы то ни стало радовать одиноких сельчан, работать в любых условиях и созидать Божью красоту в мире согревает душу. И если государство не забудет одарить своей помощью это место, как и тысячи других благодатных местечек России, то наша общая жизнь станет намного лучше. А новые поколения добрых тружеников посадят в Малинках новую малину – вместо той, что когда-то украшала берега здешней реки.