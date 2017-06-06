16:01 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
303

Село с благоуханием лета

00:02 / Точка на карте
Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках
Село с благоуханием лета

Малину, кажется, можно есть бесконечно – но лишь в июле. А попасть в село со вкусным названием Малинки можно когда угодно.

Михайловский район умеренно холмистый, и после городских равнин приятно полюбоваться на волны ярко-зеленых полей с гребешками берез и сосен. Само название «Малинки» наводит на мысль о чем-то игривом, и хочется напевать старую песню «А я ни разу не была в Малинках до этого дня, точнее, до вечера…». Но здесь не аляповатый курортный рай, а место благодатной тишины, созидательного труда и пейзажей, навстречу которым развернется любая душа.

Три в одном

Село живет и развивается – это ясно сразу. Здесь работает развивающееся сельхозпредприятие ООО «Малинки», улучшаются дела и у других активных тружеников. Глава Голдинского сельского поселения Евгения Куликова и начальник управления сельского хозяйства Михайловского района Владимир Шевяков показывают отремонтированное здание клуба. Благодаря поддержке главы Михайловского муниципального района Евгения Сидорова в 2016 году в здании перекрыли крышу, сделали косметический ремонт и, что немаловажно, проложили к нему новую асфальтовую дорожку. Подобная работа ведется и в других населенных пунктах района. Сейчас в помещении соседствуют Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и сельская библиотека.

Фельдшер Валентина Котова работает уже почти 50 лет. Ежедневно женщина принимает больных, а затем едет к маленьким детям и лежачим пациентам. Валентине Павловне скоро исполнится 70 лет, но она находит силы ездить в Рязань на переподготовку и общаться с семьей. Пригласить нового специалиста в Малинки пока не удается, но Валентина Котова продолжает работать. «Кто же людей лечить будет?» – улыбается она.

Местные работники культуры стараются проводить как можно больше мероприятий, чтобы порадовать взрослых и детей. Директор Дома культуры Елена Саморукова показывает записи концертов: роли с костюмами получают и внуки местных жителей, приезжающие на каникулы, и их бабушки и дедушки. Старших уговаривать не надо – они и сами могут показать молодым, как веселиться! А приехать с самодеятельным концертом в отдаленные деревни радостно вдвойне. «Мы выступали в деревушке, где живут пять бабушек, – рассказывает Елена Ивановна. – Они плакали. Прямо заспасибили нас!» Творчество жителей села поддерживают ООО «Малинки» и местные предприниматели Сергей Зеленин и Геннадий Казаков. В планах сотрудников Дома культуры – открыть за зданием площадки для игры в волейбол и городки, чтобы молодежи и приезжающим детям было где с пользой провести время.

Детей здесь живет мало, и несколько лет назад сельскую школу объединили с учебным заведением в центре поселения – поселке Голдино. Но память о медалистах и учителях, как и обо всей истории села, хранится в местной библиотеке. Из исторических справок, которые показывает заведующая Валентина Фролова, я узнаю, что Малинки были образованы еще в XV веке и попеременно принадлежали разным знатным родам. С начала XIX века здесь жили представители рода князей Волконских. Про недавнее прошлое библиотекари тоже не забывают – собирают публикации стихов местных поэтов. Виктор Дудин воспевал сельский быт, Иван Васин – подвиг земляков в Великой Отечественной войне, а Петр Шамов прославился нежными зарисовками. Его судьба стала самой горькой – за то, что Шамов воевал в Гражданскую войну на деникинском фронте, в 1921 году его арестовали и отправили по этапу в Соловецкие лагеря. Более о нем ничего не известно, но остались щемящие строки: «Родная, милая Рязань, к кому тебя я приравняю? Куда ни кинь, куда ни глянь – и нет твоим просторам краю…»

Святыни останутся здесь

В конце XVIII века тогдашний владелец села Малинки (он носил фамилию то ли Егужинский, то ли Мельгунов) находился в Италии по служебным делам и захотел выкупить для церкви своего имения резные деревянные статуи Распятия Иисуса Христа, Богородицы и апостола Иоанна Богослова. Итальянский хозяин использовал реликвии как помосты для стирки белья на реке и как украшения в конюшне. Он запросил за статуи столько золота, сколько они весят. Дворянин отчаялся, но весы вдруг показали цифру, которая соответствовала весу трех золотых монет, и статуи спасли и увезли в Россию. А в Малинках произошло второе чудо. Повозка должна была перевезти резные иконы в подмосковное имение владельца села, но лошади не смогли тронуться с места. Так статуи навсегда поселились в местном храме Архангела Михаила, и Животворящий Крест даже мироточил. Не сохранилась лишь фигура Марии Магдалины, целующей ноги распятого Спасителя. Приложиться к древним святыням и попросить помощи может каждый верующий.

Настоятель храма протоиерей Дмитрий Челноков рассказывает, что на службы приходят и местные жители, и паломники из Рязанской, Московской и Тульской областей. «Господь часто посылает нам гостей, – улыбается священник. – Чудеса вокруг нас, нужно их только видеть!» Сам храм тоже полон чудес: прекрасные старинные росписи, образ блаженной Матроны Московской с частицей мощей… Венчает эту красоту редкая икона XVII века – Архангел Михаил на красном коне. От образа веет мощью, а отблески священного огня напоминают об ужасе греха и торжестве чистоты.

А за храмом похоронены князья Волконские – Дмитрий Петрович и Екатерина Алексеевна. Отец будущей княгини, действительный статский советник Алексей Мельгунов, к 1787 году выстроил новый каменный храм на месте деревянного, и в селе помнят это благодеяние. В советские годы княжескую усыпальницу разграбили, но в 2012 году, к 200-летию Отечественной войны 1812 года, военное братство на свои средства установило на историческом месте крест и памятник.

Улыбка буренки

Я протягиваю ладонь к двухмесячной телочке, и она с удовольствием дает себя погладить. В ООО «Малинки» телят до 90 дней держат в отдельных загонах с пластиковыми домиками и сеном – это метод холодного выращивания. Хозяйство объединяет три молочные фермы в Малинках, Покровском-2 и Иванькове, а также две фермы по выращиванию молодняка коров разного возраста.

В 2004 году ООО «Малинки» начинали со 150 коров, а сейчас поголовье составляет полторы тысячи животных, среди которых 548 дойных буренок. Коровам делают УЗИ, добавляют в корм рапсовый жмых – что-то вроде витаминов для людей – и дарят много заботы. Животные довольны и дают в день не меньше 10 тонн молока. По словам генерального директора предприятия Владимира Соломатина, сырье отсюда уезжает в разные города России в зависимости от требований к качествам и сорта молока, а также предлагаемой цены за литр.

Работники тоже не в накладе: они получают в среднем 24 тысячи рублей, к тому же в районе работает программа по предоставлению жилья для молодых семей. «Очень хочется, чтобы государство снова помогало со строительством домов для всех рабочих. Тогда, возможно, в село приезжало бы больше молодежи», – отмечает Владимир Соломатин. Предприятию нужны механизаторы, опытные зоотехники и ветеринарный врач, а новому фельдшеру ООО «Малинки» будет даже доплачивать по 10 тысяч рублей к жалованью.

Еще одна часть работы хозяйства – растениеводство. Сейчас у предприятия посажено более 3300 га озимых, а еще около 4080 отведено под кормовые и масличные культуры – например, рапс. «Малинки» стараются сделать свою работу еще эффективнее: благодаря поддержке российского и областного правительства хозяйство Владимира Соломатина получило кредит под 5% на покупку новой техники для работы в поле. В планах хлеборобов – засеять в этом году около 4000 га озимыми. Параллельно с этим идет строительство комплекса по хранению зерна. В прошлом году здесь уже появился зерносушительный комплекс, а сейчас строится второй – по очистке. Новые склады вместимостью 4000 и 6000 тонн помогут сохранить зерно до момента, когда на него будет наибольший спрос.

А собранные масличные культуры ООО «Малинки» поставляет в соседнее Голдино, где находится еще одно развивающееся предприятие – Голдинский маслоэкстракционный завод, переоборудованный в 2016 году на месте спиртзавода. Сотрудники – в основном молодые люди, и среди них жители Рязани и других областей. Три цеха перерабатывают по 600-700 тонн сырья в месяц. Горчичное, рапсовое и другое масло «идет на экспорт» – в Беларусь, Литву и Норвегию, а жмых – ценную подкормку для скота – с удовольствием приобретают животноводы северных регионов России. В апреле завод вышел на самоокупаемость.

Малиновый звон

Малинки – тихое село, но стараниями местных жителей в нем не затихает работа на благо многих жителей России. Это родина деятельных и гостеприимных людей, а их стремление во что бы то ни стало радовать одиноких сельчан, работать в любых условиях и созидать Божью красоту в мире согревает душу. И если государство не забудет одарить своей помощью это место, как и тысячи других благодатных местечек России, то наша общая жизнь станет намного лучше. А новые поколения добрых тружеников посадят в Малинках новую малину – вместо той, что когда-то украшала берега здешней реки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Двое суток и не больше
может составить максимальный срок задержания пьяных
Бывших не бывает
Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Говорите! Вас слышат
Активисты областного центра поделились своим видением развития городской среды
Светлана Максимова
Праздник
26 мая – День российского предпринимательства
Общество
От школьного порога начинаем путь
Последний звонок на празднике в кремле дали лучшие выпускники Рязани
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Мелодии соборной души
Тысячный сводный хор Рязанской области посвятил свое выступление 80-летию региона
Димитрий Соколов
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Будем выбирать по-новому
Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора
Я – избиратель
В Центризбирком на экскурсию
Рязанские студенты побывали в главном выборном штабе
Читатель - газета
Кто в ответе за цену?
Читатель - газета
Отдых под контролем
Читатель - газета
Профессия для мамы
Читатель - газета
Ждать ли капитального ремонта?
Актуально
«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»
Люди дела
Хозяева на селе
О касимовских фермерах и в столице знают
Михаил Скрипников
Наше время
Чтение глазами молодых
Молодые библиотекари Рязани спросили у ровесников, что они думают о книгах и библиотеках. И вот какие получили ответы.
Елена Серебрякова
Наше время
Быть добру!
Ирина Ситник в этом году стала «Студентом года-2017», получив Гран-при конкурса
Елена Серебрякова
Наше время
Совет для саморазвития
Азбука потребителя
Дороги в законе
Михаил Скрипников
Спорт
Покорители Новой Зеландии
Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Все возрасты покорны
В день открытия летнего спортивного сезона рязанцы сдавали нормативы комплекса ГТО
Вячеслав Астафьев
Спорт
Ох уж эти ничьи
Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»
Спорт
Старты региональной «королевы»
Каково положение дел на беговых дорожках в начале летнего спортивного сезона
Общество
Святой долг
В акционерном обществе «Транснефть – Верхняя Волга» широко отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы
Культура
Споем под березками!
Фестиваль народной песни в селе Новоселки собрал коллективы из Рязанской и Московской областей
Татьяна Клемешева
Анонсы
Центр притяжения – Почтовая
Цикл летних фестивалей в Рязани привлекает туристов из разных городов
Татьяна Железнова
Наши новости
По заветам Суворова
В ряжском селе Журавинка есть теперь своя Книга Памяти
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
Двое суток и не больше
может составить максимальный срок задержания пьяных
Путевой лист
Бывших не бывает
Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Отказался – заплати
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от проверки на состояние опьянения
Вячеслав Астафьев
Игры разума
На высоте
Рязанец Дмитрий Андрейкин выиграл клубный чемпионат России в составе «Сибири-Сириус». Соревнования завершились в Сочи, сообщила Российская федерация шахмат.
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Антон Арсенов
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад в прогресс шахмат в регионе
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Эффект неожиданности
Искусство керамики сродни вечному поиску – художник задумал одно, а обжиг в печи преподносит сюрприз
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы