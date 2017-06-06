Игры закончились

В стране ужесточат наказание за доведение до самоубийства

Депутаты обсуждают законопроект, который введет наказание за побуждение детей к суицидальному поведению, ужесточит наказание за доведение до самоубийства и поможет наложить законодательную удавку на создателей и кураторов различных «групп смерти».

Как сообщается на сайте Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, высокие показатели смертности от самоубийств давно вызывают тревогу в обществе. Особенно остро стоят вопросы, связанные с детскими суицидами. С развитием технологий появились новые преступные формы побуждения к самоубийству, в том числе через сети Интернет. Речь идет о так называемых «группах смерти» в социальных сетях и других сообществах. Масштабы последствий таких преступлений огромны, поскольку через сайты и интернет-сообщества преступники могут одновременно воздействовать на тысячи людей.

Законопроект позволит бороться с деструктивными сообществами. В частности, он предполагает ужесточение уголовной ответственности по действующей статье УК РФ «Доведение до самоубийства». При этом преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. «За доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору, в публичном выступлении, в СМИ, в сети Интернет или других информационно-телекоммуникационных сетях, максимальное наказание достигнет 8 лет лишения свободы», – сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Уголовный кодекс предложено дополнить новыми статьями: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Под уголовную ответственность будут подпадать лица, непосредственно склоняющие, призывающие, содействующие совершению самоубийства, а также организаторы такой деятельности. В том числе администраторы «групп смерти», сайтов с суицидальной тематикой и различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду. При этом за данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы.

Максимальное наказание за указанные преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то от уголовной ответственности он может быть освобожден.

Помимо этого, законопроект устанавливает отдельную уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. В данном случае речь идет о примерах вовлечения подростков в такие смертельно опасные занятия, как «зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также опасные игры по типу «Беги или умри», когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. При этом официальная статистика по вовлечению детей в такие смертельно опасные игры не отражает реального положения дел, поскольку зачастую трагические последствия фиксируются под видом несчастных случаев. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять законопроект во втором чтении.