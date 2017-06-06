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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вопрос прокурору

00:01 / Территория закона
Вопрос прокурору

«Купили с мужем квартиру, потратив на это средства материнского капитала. Сейчас разводимся. Подскажите, каким образом делится такое имущество?

 

Алина, Рязань»

 

Отвечает старший помощник прокурора Московского района Рязани И.В. Трушкина:

– Семейным кодексом РФ установлено, что разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во время брака. К общему имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также другие денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов приобретено имущество и сделан вклад. А вот средства материнского капитала не являются совместно нажитым имуществом и не могут быть разделены.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» определено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Жилье, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. При разделе жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала, должны учитываться и доли детей.

«Можно ли получить водительское удостоверение через МФЦ?

 

Борис, Рязань»

 

Ответ подготовлен прокуратурой Московского района Рязани:

23 марта этого года постановлением Правительства РФ № 326 внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Эти изменения коснулись и замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. В настоящее время российские водительские удостоверения (взамен ранее выданных) и международные водительские удостоверения выдаются в подразделениях Госавтоинспекции. А в случае замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Получить эти документы теперь можно будет и в отделениях МФЦ.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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