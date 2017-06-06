По заветам Суворова

В ряжском селе Журавинка есть теперь своя Книга Памяти

Издана она к недавнему Дню Победы в типографии «Формат» в количестве 300 экземпляров. Книгу раздали жителям села бесплатно. Один экземпляр ее достался и мне.

Книга Памяти появилась в результате кропотливой работы почетного краеведа Ряжского района Владимира Тимофеевича Коробкова по поиску и систематизации сведений о жителях села Большая Журавинка и ближайших к ней малых деревень Аксаковка, Малая Журавинка, участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и Великой войны 1914 – 1918 гг. Книга Памяти издана благодаря помощи моих земляков А.В. Ухвачева и В.Н. Кулакова.

В первой главе даны краткие биографические сведения о 187 журавинцах, погибших на поле брани, умерших от ран, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Пропавших без вести оказалось больше, чем убитых. Я не имею права судить, почему так случилось. В такой жестокой и кровопролитной войне недосуг было «считать раны, товарищей считать». В Журавинку с войны не вернулся каждый третий ее житель.

Сведения о матерях, женах, недождавшихся возвращения с войны своих сыновей и мужей, даны в заключительной, третьей, части книги, и, читая об этих женщинах, испытываешь пронзительное чувство жалости.

А вот теперь, как писал Есенин, «Припадок кончен, Грусть в опале»… С горделивым чувством я изучал вторую главу книги «Подвиг народа, Солдаты Победы». В ней перечислены боевые заслуги более 370 журавинцев, с великой гордостью встретивших День Победы и вернувшихся в Журавинку.

Целую страницу в Книге Памяти занимает рассказ о моем отце – Михаиле Максимовиче Шибкове, 1918 года рождения. Закончил войну в звании «старший лейтенант». Награжден множеством орденов и медалей. Служба его проходила в должности старшего оперативного уполномоченного отдела контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»). Вот один из эпизодов его фронтовой биографии:

«17 февраля 1945 г. во время удержания плацдарма на правом берегу реки Пассарга в деревне Петтельхау Восточной Пруссии товарищ Шибков находился в боевых порядках батарей, в это время противник с превосходящими силами пехоты при поддержке 13 танков контратаковал наши передовые части с целью сбросить с небольшого плацдарма, но благодаря исключительному мужеству тов. Шибков сумел личным примером воодушевить бойцов на удержание данного участка, имеющего важное значение для дальнейшего наступления, в результате чего 8 ожесточенных контратак, следующих одна за другой, были успешно отражены и наши части смогли прочно закрепиться на заданном плацдарме».

Я прочитал вслух о трех подвигах моего отца его внучке и правнучке и увидел, как у них повлажнели глаза. Я им напомнил суворовские слова, которые любил повторять мой отец: «Мы – русские, мы все одолеем!»

Владислав Шибков