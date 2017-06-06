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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

05-25-09 Виктора. В июне ему исполнится пятнадцать лет. Сероглазый, русоволосый Виктор был единственным ребенком в семье, его одинокая мама лишена родительских прав. Виктор – очень серьезный молодой человек. Он хорошо учится, много читает, отличается добрым и отзывчивым характером, всегда и во всем помогает младшим детям. А еще Виктор увлекается рисованием и компьютерами. Анкета № 3040.

05-25-10 Валерию исполнится пятнадцать лет осенью, в ноябре. Он был не единственным ребенком в семье, но мама Валерия умерла, а отец лишен родительских прав. Голубоглазый, светловолосый Валерий имеет спокойный, доброжелательный характер. К тому же он очень любознательный парень, старательно учится и добивается успехов. Среди любимых увлечений подростка – спорт, особенно футбол. Анкета № 3286.

05-25-11 Маше в июле тоже исполнится пятнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее родители дали письменное согласие на удочерение. У сероглазой, русоволосой Маши есть проблемы с развитием, но она очень подвижный, любознательный ребенок, к тому же с доброжелательным, открытым для общения характером. Маша – очень подвижная девочка, любит спортивные игры. Анкета № 1539.

05-25-12 Алексею в этом году исполняется семнадцать лет. В семье, где он родился, были и другие дети, но одинокая мама Алеши лишена родительских прав. Светловолосый, голубоглазый Алексей – очень общителен, эмоционален. Есть в его характере черты, которые позволят подростку добиться успеха, – он активен, целеустремлен, общественно активен, имеет лидерские качества. У Алеши немало увлечений: он занимается футболом, плаванием, баскетболом, катается на роликовых коньках и велосипеде, а еще очень любит животных. Анкета № 2861.

05-25-13 Марине в мае исполнилось двенадцать лет. Девочка была не единственным ребенком в семье, но ее отец умер, а мама лишена родительских прав. Сероглазая, темноволосая Марина – очень активный, общительный ребенок. Она успешно принимает участие практически во всех школьных мероприятиях, умеет дружить со сверстниками. В свободное время Марина с удовольствием лепит из пластилина, ее работы неоднократно украшали школьную выставку. Анкета № 4278.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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