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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Центр притяжения – Почтовая

00:01 / Анонсы
Цикл летних фестивалей в Рязани привлекает туристов из разных городов

В областном центре вновь началось фестивальное лето «Встречи на Почтовой». В конце рабочей недели, по пятницам, многие рязанцы спешат на центральную пешеходную улицу города, чтобы интересно провести время, насладиться теплым летним вечером в приятной компании. Программа фестиваля очень насыщенная и каждый раз преподносит что-то новое.

О старте полюбившегося рязанцам проекта, которому вот уже третий год, рассказали на пресс-конференции заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева, начальник управления культуры администрации города Евгения Власова и координатор проекта, руководитель event-агентства «Арт-А» Игорь Павлов.

Всего запланировано 17 праздников разной направленности. Первый праздник «Мы первые!» уже состоялся 19 мая. А вот программа на весь сезон:

26 мая – молодежный праздник «Последний звонок»;

2 июня – открытие туристического сезона «Ключи от лета»;

9 июня – фестиваль национальных культур «Наш дом – Россия»;

16 июня – экологический фестиваль «Я тут живу!»;

23 июня – праздник народных инструментов «День балалайки»;

30 июня – фестиваль молодежи «Живи ярко!»;

7 июля – семейный праздник «День семьи, любви и верности»;

14 июля – день добрых дел «Праздник Добра»;

21 июля – фестиваль сладостей «Свежее настроение»;

30 июля (воскресенье) – арт-променад «Вернисаж на Почтовой»;

4 августа – фестиваль детства «Ералаш»;

11 августа – праздник здоровья «Рязань спортивная»;

18 августа – стрит-арт-фест «Город будущего»;

25 августа – народно-огородный фестиваль «Рязанский разносол»;

1 сентября – день открытых дверей «Волшебная страна знаний»;

8 сентября – молодежный праздник «Привет, студент!», закрытие фестивального лета.

Начало всех праздников – в 18.00. А за пару часов до основного события, с 16.00, на Почтовой будут проходить ярмарки-продажи «Рязанский вернисаж», поучаствовать в которых могут все желающие народные умельцы и мастера hand-made.

По словам организаторов, благодаря «Фестивальному лету» улица Почтовая стала местом притяжения не только горожан, но и гостей из разных городов.

– Почтовая у всех на слуху. Поток туристов в город по пятницам растет. Для мастеров же это уникальная возможность рассказать о себе совершенно бесплатно. Кроме того, рязанцы знакомятся с учреждениями культуры, музеями, куда можно сходить в течение всего года. Многие же люди приезжают на Почтовую просто для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, – подчеркнула Евгения Власова.

Для проведения фестивалей привлечены многочисленные партнеры. «Такой проект нельзя делать в одиночку, – уверены организаторы. – Мы открыты для предложений всех неравнодушных людей».

– У нас есть договоренность с бизнес-сообществом улицы Почтовой, что в конце сезона на улице появится некий арт-объект, который будет их подарком городу, – сообщил Игорь Павлов.

Еще одно новшество, которое должно понравиться горожанам, – акция «Я живу в Рязани». Каждый рязанец сможет получить на Почтовой своеобразный «паспорт», в который нужно вклеивать условные «марки». Эти значки будут выдаваться в специальной палатке на каждом празднике цикла «Фестивальное лето». В конце лета на подведении итогов обладатели наибольшего количества «марок» получат призы. Всю подробную информацию, анонсы праздников можно найти в официальной группе «ВКонтакте»: vk.com/zentrfestival.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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