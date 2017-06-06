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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Святой долг

00:01 / Общество
В акционерном обществе «Транснефть – Верхняя Волга» широко отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы
Святой долг

В Рязанском районном нефтепроводном управлении подготовка к торжествам началась еще в марте. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны и тех, кто трудился на трудовом фронте, показала, что все они находятся под опекой близких родственников либо проживают с детьми и внуками. Таковых на сегодняшний день 12 человек, среди которых 1 ветеран Великой Отечественной войны и 11 тружеников тыла. В апреле 2017 года всем им выплачена материальная помощь к празднику, а также вручены подарки (бытовая техника).

В АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли решение – привести в порядок все мемориальные места и воинские захоронения в местах присутствия компании. В их числе – памятник в п. Ермишь, памятник в с. Боровое (Шиловский район), памятник с. Андреевское (Коломенский район, Московская область), памятник д. Богослово (Щелковский район, Московская область), в п. Ивановское (Старожиловский район, Рязанская область), памятник «Павшим войнам села Камынино», БПО «Дягилевский мемориальный комплекс».

К празднику была организована выставка с фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла – бывших работников районного нефтепроводного управления.

В канун Дня Победы в подразделениях РНУ проводились праздничные церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню, мемориалам погибших в годы Великой

Отечественной войны, руководство поздравило ветеранов на дому.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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