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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Споем под березками!

00:01 / Культура
Фестиваль народной песни в селе Новоселки собрал коллективы из Рязанской и Московской областей
Споем под березками!

У дома-музея братьев певцов Пироговых в селе Новоселки шумно и весело. Слегка взволнованные родители снимают на телефоны, как девочки и мальчики в народных костюмах залихватски притопывают, машут платками и поют нестареющие песни и частушки. Уходящий май не баловал теплыми солнечными деньками, но для ежегодного праздника народной песни в Рыбновском районе сделал исключение – и центр Новоселок расцвел.

Фестиваль «И пока жива Россия, песня русская жива» проходит в этом году в двадцать четвертый раз. Начальник отдела культуры администрации Рыбновского района Галина Корнилова не скрывает радости: в этом году выступить приехали 24 взрослых и 11 детских коллективов из Рязанской и Московской областей. Для артистов развернули целых четыре сцены. Взрослые артисты показывают свои номера перед зданием Центра народной культуры и на улице Пирогова. Детям отвели самые красивые площадки у Дома-музея Пироговых.

Гостю остается только идти по улице Пирогова и составлять свой музыкальный калейдоскоп. «Эх, разыграйся, гармонь» в исполнении ансамбля «Зарайские зори» переходит в композицию «Рябиновые бусы» рыбновского любительского коллектива «Русская песня». Опытные артисты поют о сельских буднях и праздниках, ловких парнях-тружениках, «бестолковой любви» и матушке-России. А дети веселят публику игровыми запевками и частушками, и заметно, что древние слова и темы для них живы и понятны.

Ярмарка изделий ручной работы, забавы, катание на старинных качелях и чаепитие из настоящего самовара очаровали и гостей, и участников. А в честь Всемирного дня музеев Дом-музей Пироговых проводит бесплатные экскурсии по музею, где представлены личные вещи и фотографии знаменитых певцов. Прибавим к этому выставку музея Государственного академического Большого театра России «Эпизоды. История Большого театра» в фойе Новосельского центра народной культуры – и получим разнообразный, наполненный радостями праздник. Здесь есть место академическому искусству и народному веселью, русским угощениям и игре в «ручеек», музыке и общению, а значит, фестиваль будет собирать еще больше преданных ценителей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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