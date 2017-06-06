Ох уж эти ничьи

Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»

На финише сезона главная футбольная дружина есенинского края из-за травм лишилась всех системообразующих игроков центральной оси – Юрия Кулешова, Эльбруса Танделова и Никиты Жданкина. Молодежь, выходящая на поле, старается, но в полной мере заменить лидеров не может. В матче с «Чертаново» в концовке поединка у гостей осталось больше сил: они не только перевели игру на хозяйскую половину поля, но и забили два гола (авторы Евгений Маричев и Маханур Гамзатов). Удержать преимущество, однако, «рязанцы» не смогли. В итоге ничья – 2:2.

К домашнему поединку с «Динамо-Брянском», который прошел через три дня после игры с «Чертаново», футболисты «Рязани» не сумели полностью восстановиться. Это было видно невооруженным взглядом. Игра завершилась сухой ничьей – 0:0.

– Мы недовольны игрой и результатом. Мы оказались не готовы. Видно было, что игрокам – и ветеранам, и молодежи – не хватает свежести. Отсюда мы ничего не смогли создать. Хорошо, что сопернику тоже ничего не позволили сделать у своих ворот. По такой игре ничья – закономерный результат, – подвел итог матчу главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Перед заключительным туром ФК «Рязань» с 31 очком после 23 игр занимает седьмую строчку в таблице. Столько же баллов, но лучшие дополнительные показатели, и у «Чертаново», которое расположилось строчкой выше.

В финишном туре первенства ПФЛ России (группа «Центр»)-2016-2017 ФК «Рязань» играет 28 мая в Пензе против местного «Зенита».

***

«Рязань-ВДВ» в Красноярске в матче с «Енисеем» прервала свою четырехматчевую серию ничьих, одержав долгожданную победу со счетом 1:0 Эта игра прошла в футбольном манеже. «Десантницы» на протяжении всей встречи имели подавляющее преимущество, создали много опасных моментов для взятия ворот, но реализовали лишь один: самая активная в составе нашей команды Марина Федорова вошла в штрафную площадь хозяев по левому флангу, ушла от опеки нескольких соперниц и точно пробила из-под защитника, забив свой первый гол в составе «Рязани-ВДВ».

Гол был настолько хорош, что его на послематчевой пресс-конференции нахваливал даже главный тренер соперниц Алексей Мартынов: «Нужно, чтобы все любители футбола увидели индивидуальный проход и забитый мяч Федоровой. После этого, уверен, скептиков в отношении женского футбола поубавится».

Наставника же рязанского клуба больше волнует не эстетика, а низкая результативность команды.

– Эта игра показала, что реализация у нас хромает до сих пор. В матче с «Енисеем» мы владели инициативой, имели моменты и смогли дожать. Главная наша проблема в том, что много не забиваем, – говорит Константин Климашин.

В другом матче тура лидер – ЦСКА – на своем поле проиграл «Звезде-2005» – 1:4, потеряв первые очки в чемпионате. Лидерство с 15 очками «армейки» сохранили, но им в спину «дышат» пермские «звездочки», у которых всего на очко меньше.

Еще две игры тура («Кубаночка» – «Россиянка» и «Чертаново» – «Дончанка») состоятся 27 июня. Тогда и выяснится расклад в турнирной таблице перед заключительным туром первого круга.

«Рязань-ВДВ» очередной матч чемпионата России проведет 27 июня дома против ЦСКА. До этого «десантницам» предстоит участие в Кубке России. В начале июня в 1/8 финала в Рязани подопечные Константина Климашина встретятся с победителем пары «Челси» (Москва) – «Паруса Балтии» (Калининград), которые свой матч 1/16 финала проведут 27 мая в столице.

Александр Кащеев

Фото автора