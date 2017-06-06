Старты региональной «королевы»

Каково положение дел на беговых дорожках в начале летнего спортивного сезона

На стадионе «Спартак» прошли сразу три соревнования по легкой атлетике областного масштаба: чемпионат, первенство среди юниоров и юниорок и лично-командные соревнования XVI Спартакиады учащихся.

Чемпионат получился, мягко говоря, невыразительным. Во-первых, на старт не вышли несколько «первых номеров» рязанской легкой атлетики: Инна Газизова (только что отболела), Екатерина Досейкина (отбывает двухлетнюю дисквалификацию), Владимир Тихомиров (травмирован), Дмитрий Ракчеев (только что вернулся с ведомственных стартов МВД). Во-вторых, в состязаниях приняло участие четыре мастера спорта, но мастерских результатов специалисты не дождались, а результатов уровня кандидатов в мастера было показано всего два. Их авторы – победители недавнего полумарафона «Рязанский кремль» в абсолютном зачете мастера спорта Александр Именин и Мария Быкова, которые за явным преимуществом выиграли чемпионат области-2017 в беге на 3000 метров.

Золотые дубли удались четырем атлетам: двум представителям СДЮСШОР «Юность» – Никите Катаузову (бег 100 и 200 метров) и Ольге Ковивчак (бег 200 и 400 метров), а также Михаилу Колоколенкову (СДЮСШОР «Олимпиец») и Татьяне Понкратовой (Александро-Невский) – в беге на 800 и 1500 метров, но у Татьяны на обеих дистанциях ровесниц в соперниках не было.

Среди юниоров и юниорок 1998-1999 годов рождения в двух видах программы победили Алексей Голобородько (Шилово), первенствовавший в беге на 100 и 200 метров, Татьяна Шильцова (СДЮСШОР «Юность»), победившая в беге на 800 и 1500 метров, и Павел Кутепов (СДЮСШОР «Олимпиец»), дальше всех прыгнувший в длину и тройным.

– Среди юных легкоатлетов необходимо отметить результаты Марии Кожевниковой, победившей на двух дистанциях областной Спартакиады учащихся, – 200 и 400 метров и Вадима Пантелеева, первенствовавшего на 200-метровке (оба – СДЮСШОР «Юность»). Есть способные юноши и девушки 2003-2004 годов рождения во главе с Валерией Соколовой (она также победила в двух видах программы – беге на 800 метров и в эстафете 4х100 метров) у наставника скопинской ДЮСШ «Старт» Сергея Ефремова, – рассказывает главный судья соревнований Алексей Варнаков.

В командном зачете Спартакиады учащихся среди 17 коллективов тройка сильнейших выглядит так:

1. СДЮСШОР «Юность» 852 очка

2. СДЮСШОР «Олимпиец» 743 очка

3. Скопин (ДЮСШ «Старт») 697 очков.

В пятерку сильнейших также вошли дружины Шиловской ДЮСШ – 639 очков и ДЮСШ Сасовского района – 550 очков.

По итогам всех трех областных соревнований будет сформирована сборная команда региона, которая выступит на чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске 2-4 июня.

Окружной бал «королевы спорта» пройдет в четырех возрастных группах: в зачете чемпионата, среди молодежи, юниоров и юниорок, юношей и девушек.

– Делать прогнозы в легкой атлетике да и в спорте вообще – дело неблагодарное. Здесь раз на раз не приходится. Многое будет зависеть и от того, кто из других регионов приедет на турнир ЦФО, а кто его пропустит, готовясь к чемпионату и первенствам России, а также от того, кто в какой готовности подойдет к стартам. Так что, поживем – увидим, – избегает прогнозов Алексей Варнаков.

Александр Кащеев