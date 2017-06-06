Покорители Новой Зеландии

Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов

В самых престижных среди ветеранов соревнованиях в Новой Зеландии приняли участие посланцы 165 стран мира. За награды боролись 28 тысяч участников. Отрадно, что пять медалей Всемирных игр вручены рязанцам.

Золотую медаль в составе сборной страны по баскетболу завоевала начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева. Надо сказать, что Марине Владимировне подобные награды вручались и ранее, что говорит о ее спортивном долголетии. Но более важно то, что высокие спортивные результаты и свое отношение к здоровому образу жизни демонстрирует действующий спортивный чиновник, что не так уж часто и встречается. Выражу мнение большинства физкультурников – с приходом Марины Кащеевой на должность начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани положение дел в этом секторе значительно оживилось, увеличилась численность постоянно занимающихся физкультурой, стало больше спортивно-массовых праздников и соревнований.

Но вернемся в Новую Зеландию. Бронзовая награда в беге на 10 тысяч метров вручена рязанскому легкоатлету Владимиру Спорыхину. Он пробежал «десятку» за 42 минуты 26 секунд. Вперед пропустил только двух новозеландцев, не на шутку удивив и расстроив бывших чемпионов мира и Олимпийских игр с Африканского континента. Рязанцы узнают Владимира по его пышной рыжей бороде. Я помню эту бороду с середины 70-х годов прошлого столетия, когда, будучи школьником, бегал кроссы и выступал в лыжных гонках за Рязанский завод химического волокна на первенстве ДСО «Труд». Мое глубокое убеждение – Спорыхин с тех времен ничуть не изменился. Так же азартно борется с соперниками и стремится к победе на каждых соревнованиях. Поверьте мне, о нем еще напишут книги.

В новозеландском бассейне три медали завоевал рязанский пловец Олег Ершов – «золото» на стометровке и 50-метровой дистанции брассом и бронзу на дистанции 200 метров. Об Олеге мы написали в нашем преды­дущем выпуске «Физкультура и спорт».

Ветеранов рязанского спорта с успехами поздравил глава администрации Рязани Олег Булеков, пообещав и в дальнейшем уделять приоритетное внимание развитию сферы физической культуры и спорта.