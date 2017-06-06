16:06 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
146

Все возрасты покорны

00:01 / Спорт
В день открытия летнего спортивного сезона рязанцы сдавали нормативы комплекса ГТО
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Все возрасты покорны
Фото автора.

Для этого на стадионе Центрального спортивного комплекса были организованы специальные площадки. Желающие получить заветный значок бегали 100-метровку, выполняли прыжок в длину с места, поднимали туловище из положения лежа на количество раз, мужчины подтягивались, толкали гирю, а женщины сгибали и разгибали руки на гимнастической скамейке.

Для тех, кто пока не готов выполнить норматив по своей ступени, была организована площадка «Семейные старты». Семья Антоненко из Рязани подобных соревнований старается не пропускать. Глава семьи Александр ежедневно утром приходит на стадион и делает зарядку, его супруга Ирина занимается в фитнес-центре, девятилетний Андрей увлечен самбо, и у него уже есть награды, шестилетнего Илью в секцию не записывают (возраст маловат), но на следующий год он тоже станет самбистом. Трехлетняя дочка – пока болельщица.

– Мы всегда приходим на семейные старты, – говорит Александр Антоненко. – Дети активнее вовлекаются в занятия физкультурой. С другими семьями мы здесь общаемся, делимся семейными секретами. Мне кажется, что такие семейные старты нужно организовывать чаще, и тогда здоровых людей станет больше, да и семьи будут сплоченнее.

Газету «Рязанские ведомости» читают и в региональном минспорте, и в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, в чьей компетенции находится организация подобных соревнований. Надеемся, что пожелание семьи Антоненко из Рязани им понравится.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Покорители Новой Зеландии

Старты региональной «королевы»

Ох уж эти ничьи

Покорители Новой Зеландии
Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Ох уж эти ничьи
Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Говорите! Вас слышат
Активисты областного центра поделились своим видением развития городской среды
Светлана Максимова
Праздник
26 мая – День российского предпринимательства
Общество
От школьного порога начинаем путь
Последний звонок на празднике в кремле дали лучшие выпускники Рязани
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Мелодии соборной души
Тысячный сводный хор Рязанской области посвятил свое выступление 80-летию региона
Димитрий Соколов
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Будем выбирать по-новому
Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора
Я – избиратель
В Центризбирком на экскурсию
Рязанские студенты побывали в главном выборном штабе
Читатель - газета
Кто в ответе за цену?
Читатель - газета
Отдых под контролем
Читатель - газета
Профессия для мамы
Читатель - газета
Ждать ли капитального ремонта?
Актуально
«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»
Люди дела
Хозяева на селе
О касимовских фермерах и в столице знают
Михаил Скрипников
Наше время
Чтение глазами молодых
Молодые библиотекари Рязани спросили у ровесников, что они думают о книгах и библиотеках. И вот какие получили ответы.
Елена Серебрякова
Наше время
Быть добру!
Ирина Ситник в этом году стала «Студентом года-2017», получив Гран-при конкурса
Елена Серебрякова
Наше время
Совет для саморазвития
Спорт
Ох уж эти ничьи
Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»
Спорт
Старты региональной «королевы»
Каково положение дел на беговых дорожках в начале летнего спортивного сезона
Общество
Святой долг
В акционерном обществе «Транснефть – Верхняя Волга» широко отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы
Культура
Споем под березками!
Фестиваль народной песни в селе Новоселки собрал коллективы из Рязанской и Московской областей
Татьяна Клемешева
Анонсы
Центр притяжения – Почтовая
Цикл летних фестивалей в Рязани привлекает туристов из разных городов
Татьяна Железнова
Наши новости
По заветам Суворова
В ряжском селе Журавинка есть теперь своя Книга Памяти
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Игры закончились
В стране ужесточат наказание за доведение до самоубийства
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
Двое суток и не больше
может составить максимальный срок задержания пьяных
Точка на карте
Село с благоуханием лета
Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках
Татьяна Клемешева
Путевой лист
Бывших не бывает
Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Отказался – заплати
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от проверки на состояние опьянения
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
ОСАГО в «натуральном» виде
Вячеслав Астафьев
Игры разума
На высоте
Рязанец Дмитрий Андрейкин выиграл клубный чемпионат России в составе «Сибири-Сириус». Соревнования завершились в Сочи, сообщила Российская федерация шахмат.
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Антон Арсенов
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад в прогресс шахмат в регионе
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Эффект неожиданности
Искусство керамики сродни вечному поиску – художник задумал одно, а обжиг в печи преподносит сюрприз
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы