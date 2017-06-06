Все возрасты покорны

В день открытия летнего спортивного сезона рязанцы сдавали нормативы комплекса ГТО

Для этого на стадионе Центрального спортивного комплекса были организованы специальные площадки. Желающие получить заветный значок бегали 100-метровку, выполняли прыжок в длину с места, поднимали туловище из положения лежа на количество раз, мужчины подтягивались, толкали гирю, а женщины сгибали и разгибали руки на гимнастической скамейке.

Для тех, кто пока не готов выполнить норматив по своей ступени, была организована площадка «Семейные старты». Семья Антоненко из Рязани подобных соревнований старается не пропускать. Глава семьи Александр ежедневно утром приходит на стадион и делает зарядку, его супруга Ирина занимается в фитнес-центре, девятилетний Андрей увлечен самбо, и у него уже есть награды, шестилетнего Илью в секцию не записывают (возраст маловат), но на следующий год он тоже станет самбистом. Трехлетняя дочка – пока болельщица.

– Мы всегда приходим на семейные старты, – говорит Александр Антоненко. – Дети активнее вовлекаются в занятия физкультурой. С другими семьями мы здесь общаемся, делимся семейными секретами. Мне кажется, что такие семейные старты нужно организовывать чаще, и тогда здоровых людей станет больше, да и семьи будут сплоченнее.

Газету «Рязанские ведомости» читают и в региональном минспорте, и в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, в чьей компетенции находится организация подобных соревнований. Надеемся, что пожелание семьи Антоненко из Рязани им понравится.