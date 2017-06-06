Дороги в законе

Вторая беда России вполне может уйти в прошлое. Дело в том, что недавно вступили в силу изменения в законодательстве, которые практически исключают возможность для виновников некачественного дорожного покрытия уйти от ответственности. До сих пор различных «дыр» в законодательстве для таких демаршей было достаточно.

Когнитивный диссонанс за рулем

Инструкторы школ вождения на лекциях по теории втолковывают будущим автолюбителям, что ездить можно только по правилам. Особенно это актуально в городах и на оживленных трассах, где много участников движения, между которыми, собственно, и происходят различные ДТП. В экзаменационных билетах нарисованные машинки ездят по идеально ровным серым дорогам с безупречной разметкой, не соблюдать которую способен, кажется, только идиот. И знаки-то везде расставлены, и обочина в порядке. И тут спадают розовые очки наивности: мечтающий получить права выезжает в свою первую поездку на учебном автомобиле. Инструктор на сиденье справа тут же начинает учить плохому. Чтобы нормально проехать из одной точки в другую, надо резко выруливать на «встречку», даже никого не предупредив, ведь нет времени, а еще в дополнение получаешь постоянное шараханье автомобиля по дороге, резкие торможения и прогазовки. И все это для того, чтобы не оставить на проезжей части драгоценную подвеску. Ведь главный враг отечественного автомобилиста – это ямы, выбоины и «глубокие полицейские» (не путать с лежачими!) – которые пересекают путь в самых неожиданных местах. Помню, когда лично я сдавал на права, самой высокой похвалой от сотрудников ГИБДД, принимавших экзамен, было то, как здорово отличники учебы на права объезжают ямы, не сбавляя скорости. По нашему бездорожью били автопробегами, арестами по линии ОБХСС в советское время, но результатов достичь пока не удалось. Уже скучно выглядят ролики, снимаемые энтузиастами и выкладываемые в Интернет, где асфальт кладут в лужи, под снегом, утаптывают ногами, а потом дорожное полотно сморщивается под колесами машин.

Асфальтовое преступление и железобетонное наказание

Но всему когда-то приходит конец. Вот и пришел он, в этот раз – нерадивости дорожных организаций. Раньше такого не было оттого, что несоответствие дорожного полотна ГОСТу влекло за собой максимум составление протокола сотрудниками ГИБДД, после чего предписание направлялось той организации, которая обязана следить за качеством дороги. Организация принимала бумагу и, как правило, не предпринимала нужных действий. А через определенное время выходил срок давности административного правонарушения. Но теперь все по-другому. Изменилась статья 12-24 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, железнодорожных переездов, иных дорожных сооружений (а к ним относятся и обочина, тротуар, остановочные пункты и все, что касается дороги) наказывается серьезно и в другом порядке.

С 21 марта 2017 года сотрудник ГИБДД, увидев яму и составив по факту ее наличия протокол, отправляет документ сразу в суд. А судья на основании этого принимает решение о штрафе за подобную халатность. Для физических лиц это от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических – от 200 до 500 тыс. Если необустроенность проезжей части повлекла за собой последствия, то штраф возрастает от 50 до 100 тыс. рублей для физических и от 400 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Предусмотрены штрафы и за повторное нарушение, а также дисквалификация для должностных лиц. Стоит отметить, что дорожные службы Рязани и области недавно приобрели дорогое оборудование для ремонта дорог, в том числе и для экстренного ямочного. Не исключено, что это связано и с названными изменениями в законодательстве

Практика началась

По информации, предоставленной нашей редакции пресс-службой региональной ГИБДД, ее сотрудники активно включились в борьбу с плохими дорогами на новом уровне. Вот полный текст ответа автоинспекции на запрос.

«В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2017 года №26-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», полномочия по принятию решения о назначении административного наказания по ст. 12.34 КоАП РФ переданы суду. После проведения административного расследования и составления протокола об административном правонарушении копия протокола направляется в адрес субъекта административного правонарушения в течение одних суток. Сотрудниками Госавтоинспекции, как и прежде, по выявленным недостаткам составляются акты, проводятся административные расследования и составляются протоколы об административном правонарушении, для принятия решений по которым материалы направляются в суд. В настоящее время решений по административным материалам, составленным после вступления в законную силу вышеуказанного ФЗ, судами не принято».

Будем надеяться, что это только пока. Судебной системе требуется некоторое время, чтобы начать новую практику штрафования ответственных за качество дорог. В любом случае, новое время наступило. Простыми выговорами начальники и подрядчики разных уровней больше не отделаются, придется платить по штрафам, а потом снова тратить средства на ремонт дороги, теперь уже качественный. Альтернативой этому – повторные штрафы и снятие виновных с должности. Такая система должна сделать выгодным создание качественной проезжей части.

Гражданский контроль

При чем же здесь права потребителей? Да при том, что по ровным и не очень дорогам едут все без исключения: владельцы автомобилей, пассажиры общественного транспорта и даже те, кто всюду добираются пешком, могут пострадать от бездорожья. И если раньше по закону о защите прав потребителей добиться эффективного решения можно было только после того, как случалось серьезное происшествие, то сейчас любой неравнодушный гражданин может обратиться в Госавтоинспекцию. Вот что по этому поводу говорится в комментарии пресс-службы ГИБДД:

«… в случае выявления гражданами недостатков на дороге необходимо обратиться с заявлением в органы ГИБДД, где будет проведено административное расследование и составлен протокол, который также будет направлен в судебные органы для принятия решения».

Так что юридическим «оружием» федеральный законодатель теперь наделил всех, кого не устраивает качество дорог.