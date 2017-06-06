Чтение глазами молодых

Молодые библиотекари Рязани спросили у ровесников, что они думают о книгах и библиотеках. И вот какие получили ответы.

Александр Холопов,

главный организатор фестиваля рисованных историй и молодежной культуры «BizarreCon»:

– Для меня книги всегда были важной частью моей жизни. Именно они помогали мне познавать окружающий мир и учиться взаимодействовать с ним с самого детства. Сейчас, в период засилья массового и не очень качественного «контента», очень важно, что библиотеки стали культурными центрами, в которых проводятся различные мероприятия, привлекающие внимание к чтению и творчеству.

Артур Аквельянов,

ведущий специалист управления образования и молодежной политики администрации города Рязани:

– Каждый раз, когда беру в руки книгу, то погружаюсь в нее, как будто в другую реальность. Это как ритуал – взять в руки книгу, сделать горячий чай, усесться поудобнее и окунуться в красочный или драматичный мир, в атмосферу, созданную автором.

Ольга Тарасова,

учитель русского языка и литературы школы № 29 г. Рязани:

– Без чтения нет человека. Книги - опыт миллионов людей талантливых, ярких с судьбами и историями, которые нас завораживает и вдохновляют. Меня удивляют фразы людей: «Хочу читать, но не могу с экрана гаджета, а каждый раз покупать книгу слишком дорого». Решение просто: идите к книге в гости, в место, где ее постоянный дом - библиотеку!

Евгений Лавренюк,

председатель совета молодых врачей Рязанской области:

– В современном мире представление о чтении у молодёжи переменилось. Студенты, школьники и молодые люди предпочитают посмотреть сериал, фильм или краткий пересказ той или иной литературы. Однако в последнее время в Россию возвращается "мода" на чтение. К сожалению, это скорее иностранные книги, будь то классики или бестселлеры. Но молодёжь вновь начинает читать и по сравнению с этим десятилетием всё больше. Касательно библиотек: в век информационных технологий скорее читают электронные форматы книг. И хорошо, что библиотеки развиваются в этом направлении, а не стоят на классических догмах, не признавая нововведений и не чувствуя веяний времени. Книжный же формат произведений остаётся нужным, ведь всё-таки в библиотеках есть ранние издания, уникальные форматы, к которым просто необходимо относится с уважением и читать. Лично я предпочитаю читать печатные издания, чувствовать запах книги, слышать хруст страниц и иногда заглядывать в конец книги.

Татьяна Косачева,

региональный координатор Российского движения школьников:

– Книги... Как много о них сказано. Как много в них сказано. Они хранят гениальные мысли, завораживающие истории, мотивационные призывы. Они лечат, позволяют мечтать, представлять, верить в лучшее. И хоть Евгений Гришковец напоминает нам о "прощании с бумагой", мы идём в библиотеку, чтобы потрогать, перелистнуть страницу, вдохнуть запах истории и погрузиться в нереальный мир, который открывает перед нами книга.

Юрий Пинигин,

руководитель городского волонтерского центра города Рязани:

– Книги в современном мире постепенно теряют свою актуальность. С каждым днем молодое поколение предпочитает тратить свое время в просторах интернета вместо того, чтобы проводить его с пользой. Сегодня редко можно удивить молодого человека, направляющегося в библиотеку. Это все поддается обычным объяснениям. Библиотека - место, где собрано тысячи, десятки тысяч книг, и, чтобы найти нужную информацию, придется провести там много времени. С интернетом все намного проще. Человек может узнать информацию, набрав пару слов в поисковике и тут же он получит ответ на поставленный вопрос. Но означает ли это, что у нас, молодого поколения, книги не вызывают никакого интереса? Конечно же, нет! Книги всегда будут актуальны для любого поколения. Их выбор будет зависеть от предпочтений и возраста читателя. Для нас книги являются маленьким миром, в котором мы можем скрыться от проблем нашего времени и забыть обо всех переживаниях. Стоит заметить, что прогресс не стоит на месте, и мы все больше отдаляемся от привычных для нас библиотек, читальных залов, в которых мы можем насладиться атмосферой и погрузиться с головой в любимое литературное произведение. Многие предпочитают электронный вариант книг или аудиокниги. Но остались те, кому ближе бумажный вариант. Для них очень важно держать книгу в руках, слышать запах и шелест, перелистывания страниц. Если бы не было бумажных книг, не было бы источника, из которого мы черпаем эту информацию. Именно поэтому книги не смогут потерять свою актуальность.

Никита Кузьмин, председатель Регионального отделения Российского Союза Молодежи:

– Книги – один из самых эффективных инструментов саморазвития. Каждый человек может прочесть именно ту литературу, которая ему интересна, которая помогает в реальной жизни или просто позволяет отдохнуть душой. Каждый автор оказывает влияние на многие умы (особенно если говорить о молодежи), и он должен осознавать, к чему приведут в реальности идеи его произведения. А чтение книг требует осознанности. Думайте над тем, что читаете, читайте качественную литературу.

Екатерина Попова, педагог-организатор ЦДТ «Феникс»:

– Я, наверное, не слишком технологична: в плане чтения никак не могу привыкнуть к электронным изданиям. Могу воспринимать книги исключительно в бумажном варианте. Это счастье – иметь возможность подержать в руках переплет, ощутить запах, перелистать страницы. В книжных магазинах могу проводить часы, выбирая ту самую, неповторимую, которую необходимо прочитать именно сейчас. Что касается библиотек, то, считаю, у многих устаревшие стереотипы о них. Библиотека сегодня – это не просто книги, это не просто хранилище времени и истории. Библиотека сегодня – многофункциональный центр с высококлассными специалистами, шагающими в ногу со временем.