16:04 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
188

Чтение глазами молодых

00:01 / Наше время
Молодые библиотекари Рязани спросили у ровесников, что они думают о книгах и библиотеках. И вот какие получили ответы.

05-24-13 Александр Холопов,
главный организатор фестиваля рисованных историй и молодежной культуры «BizarreCon»:

– Для меня книги всегда были важной частью моей жизни. Именно они помогали мне познавать окружающий мир и учиться взаимодействовать с ним с самого детства. Сейчас, в период засилья массового и не очень качественного «контента», очень важно, что библиотеки стали культурными центрами, в которых проводятся различные мероприятия, привлекающие внимание к чтению и творчеству.

05-24-18 Артур Аквельянов,
ведущий специалист управления образования и молодежной политики администрации города Рязани:

– Каждый раз, когда беру в руки книгу, то погружаюсь в нее, как будто в другую реальность. Это как ритуал – взять в руки книгу, сделать горячий чай, усесться поудобнее и окунуться в красочный или драматичный мир, в атмосферу, созданную автором.

05-24-14 Ольга Тарасова,
учитель русского языка и литературы школы № 29 г. Рязани:

– Без чтения нет человека. Книги - опыт миллионов людей талантливых, ярких с судьбами и историями, которые нас завораживает и вдохновляют. Меня удивляют фразы людей: «Хочу читать, но не могу с экрана гаджета, а каждый раз покупать книгу слишком дорого». Решение просто: идите к книге в гости, в место, где ее постоянный дом - библиотеку!

05-24-16 Евгений Лавренюк,
председатель совета молодых врачей Рязанской области:

– В современном мире представление о чтении у молодёжи переменилось. Студенты, школьники и молодые люди предпочитают посмотреть сериал, фильм или краткий пересказ той или иной литературы. Однако в последнее время в Россию возвращается "мода" на чтение. К сожалению, это скорее иностранные книги, будь то классики или бестселлеры. Но молодёжь вновь начинает читать и по сравнению с этим десятилетием всё больше. Касательно библиотек: в век информационных технологий скорее читают электронные форматы книг. И хорошо, что библиотеки развиваются в этом направлении, а не стоят на классических догмах, не признавая нововведений и не чувствуя веяний времени. Книжный же формат произведений остаётся нужным, ведь всё-таки в библиотеках есть ранние издания, уникальные форматы, к которым просто необходимо относится с уважением и читать. Лично я предпочитаю читать печатные издания, чувствовать запах книги, слышать хруст страниц и иногда заглядывать в конец книги.

05-24-17 Татьяна Косачева,
региональный координатор Российского движения школьников:

– Книги... Как много о них сказано. Как много в них сказано. Они хранят гениальные мысли, завораживающие истории, мотивационные призывы. Они лечат, позволяют мечтать, представлять, верить в лучшее. И хоть Евгений Гришковец напоминает нам о "прощании с бумагой", мы идём в библиотеку, чтобы потрогать, перелистнуть страницу, вдохнуть запах истории и погрузиться в нереальный мир, который открывает перед нами книга.

05-24-15 Юрий Пинигин,
руководитель городского волонтерского центра города Рязани:

– Книги в современном мире постепенно теряют свою актуальность. С каждым днем молодое поколение предпочитает тратить свое время в просторах интернета вместо того, чтобы проводить его с пользой. Сегодня редко можно удивить молодого человека, направляющегося в библиотеку. Это все поддается обычным объяснениям. Библиотека - место, где собрано тысячи, десятки тысяч книг, и, чтобы найти нужную информацию, придется провести там много времени. С интернетом все намного проще. Человек может узнать информацию, набрав пару слов в поисковике и тут же он получит ответ на поставленный вопрос. Но означает ли это, что у нас, молодого поколения, книги не вызывают никакого интереса? Конечно же, нет! Книги всегда будут актуальны для любого поколения. Их выбор будет зависеть от предпочтений и возраста читателя. Для нас книги являются маленьким миром, в котором мы можем скрыться от проблем нашего времени и забыть обо всех переживаниях. Стоит заметить, что прогресс не стоит на месте, и мы все больше отдаляемся от привычных для нас библиотек, читальных залов, в которых мы можем насладиться атмосферой и погрузиться с головой в любимое литературное произведение. Многие предпочитают электронный вариант книг или аудиокниги. Но остались те, кому ближе бумажный вариант. Для них очень важно держать книгу в руках, слышать запах и шелест, перелистывания страниц. Если бы не было бумажных книг, не было бы источника, из которого мы черпаем эту информацию. Именно поэтому книги не смогут потерять свою актуальность.

  

11

Никита Кузьмин, председатель Регионального отделения Российского  Союза Молодежи:

 – Книги – один из самых эффективных инструментов саморазвития. Каждый  человек может прочесть именно ту литературу, которая ему интересна, которая  помогает в реальной жизни или просто позволяет отдохнуть душой. Каждый  автор оказывает влияние на многие умы (особенно если говорить о молодежи), и он должен осознавать, к чему приведут в реальности идеи его произведения. А чтение книг требует осознанности. Думайте над тем, что читаете, читайте качественную литературу.

 2 Екатерина Попова, педагог-организатор ЦДТ «Феникс»:

 – Я, наверное, не слишком технологична: в плане чтения никак не могу  привыкнуть к электронным изданиям. Могу воспринимать книги  исключительно в бумажном варианте. Это счастье – иметь возможность  подержать в руках переплет, ощутить запах, перелистать страницы. В книжных  магазинах могу проводить часы, выбирая ту самую, неповторимую, которую  необходимо прочитать именно сейчас. Что касается библиотек, то, считаю, у  многих устаревшие стереотипы о них. Библиотека сегодня – это не просто книги, это не просто хранилище времени и истории. Библиотека сегодня – многофункциональный центр с высококлассными специалистами, шагающими в ногу со временем.

   

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Хозяева на селе
О касимовских фермерах и в столице знают
Михаил Скрипников
Быть добру!
Ирина Ситник в этом году стала «Студентом года-2017», получив Гран-при конкурса
Елена Серебрякова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Говорите! Вас слышат
Активисты областного центра поделились своим видением развития городской среды
Светлана Максимова
Праздник
26 мая – День российского предпринимательства
Общество
От школьного порога начинаем путь
Последний звонок на празднике в кремле дали лучшие выпускники Рязани
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Мелодии соборной души
Тысячный сводный хор Рязанской области посвятил свое выступление 80-летию региона
Димитрий Соколов
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Будем выбирать по-новому
Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора
Я – избиратель
В Центризбирком на экскурсию
Рязанские студенты побывали в главном выборном штабе
Читатель - газета
Кто в ответе за цену?
Читатель - газета
Отдых под контролем
Читатель - газета
Профессия для мамы
Читатель - газета
Ждать ли капитального ремонта?
Актуально
«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»
Люди дела
Хозяева на селе
О касимовских фермерах и в столице знают
Михаил Скрипников
Наше время
Совет для саморазвития
Спорт
Покорители Новой Зеландии
Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Все возрасты покорны
В день открытия летнего спортивного сезона рязанцы сдавали нормативы комплекса ГТО
Вячеслав Астафьев
Спорт
Ох уж эти ничьи
Из трех проведенных на неделе матчей два футбольный клуб «Рязань» свел вничью – в Москве с «Чертаново», дома с «Динамо-Брянском»
Спорт
Старты региональной «королевы»
Каково положение дел на беговых дорожках в начале летнего спортивного сезона
Общество
Святой долг
В акционерном обществе «Транснефть – Верхняя Волга» широко отпраздновали 72-ю годовщину Великой Победы
Культура
Споем под березками!
Фестиваль народной песни в селе Новоселки собрал коллективы из Рязанской и Московской областей
Татьяна Клемешева
Анонсы
Центр притяжения – Почтовая
Цикл летних фестивалей в Рязани привлекает туристов из разных городов
Татьяна Железнова
Наши новости
По заветам Суворова
В ряжском селе Журавинка есть теперь своя Книга Памяти
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Игры закончились
В стране ужесточат наказание за доведение до самоубийства
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
Двое суток и не больше
может составить максимальный срок задержания пьяных
Точка на карте
Село с благоуханием лета
Любовь к земле и поэзии, память о дворянах и православные традиции хранят в Малинках
Татьяна Клемешева
Путевой лист
Бывших не бывает
Необычное хобби ветерана Автомобильных войск России Анатолия Шалимова
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Отказался – заплати
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от проверки на состояние опьянения
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
ОСАГО в «натуральном» виде
Вячеслав Астафьев
Игры разума
На высоте
Рязанец Дмитрий Андрейкин выиграл клубный чемпионат России в составе «Сибири-Сириус». Соревнования завершились в Сочи, сообщила Российская федерация шахмат.
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Антон Арсенов
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад в прогресс шахмат в регионе
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Эффект неожиданности
Искусство керамики сродни вечному поиску – художник задумал одно, а обжиг в печи преподносит сюрприз
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы