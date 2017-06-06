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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Быть добру!

00:01 / Наше время
Ирина Ситник в этом году стала «Студентом года-2017», получив Гран-при конкурса
Быть добру!

Родилась 1 апреля, и потому, наверное, у девушки характер, который помогает ей находить общий язык со многими людьми, отлично учиться и побеждать.

Сейчас Ирина учится в Рязанском государственном радиотехническом университете, после окончания станет специалистом по социальной работе. Еще в школе Ирина трудилась старшей вожатой в детском лагере. Потом на одной из встреч с интересными людьми, организованной для молодежи, она познакомилась с руководителем программы «Ты – предприниматель» в Рязанской области Екатериной Гераскиной. И в 18 лет девушка поехала на всероссийский молодежный форум «Селигер» в статусе руководителя делегации молодых предпринимателей нашего региона.

– Для меня это был огромный и волнительный опыт, который во многом определил мое дальнейшее развитие и выбор профессии, – вспоминает Ирина Ситник. – Мне всегда нравилось работать с людьми, быть им полезной.

В студенчестве она работала волонтером на мероприятиях, проводимых для начинающих бизнесменов. А сейчас Ирина – заместитель Екатерины Гераскиной, заместитель главы молодежной администрации Рязани по социальным вопросам. За ее плечами ряд инициатив по благоустройству города, организация и проведение двух молодежных форумов «УРБАНиЯ».

В свободное от работы и учебы время, которого, по словам Ирины, у нее очень мало, любит играть на гитаре и танцевать на балах.

– Я всегда стараюсь правильно планировать свою жизнь. Сейчас в ближайших целях – защита диплома и поступление в магистратуру. Мой девиз: достичь можно всего, но для этого нужно упорно работать над собой, – говорит Ирина. – Мне хочется привнести в мир что-то хорошее. Если такая установка будет у каждого, то мир станет добрее и лучше.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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