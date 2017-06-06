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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Совет для саморазвития

00:01 / Наше время
Совет для саморазвития

Анна Евдокимова,
победительница XIII Межрегионального фестиваля ­ научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна»

Как-то в одной монографии я прочитала следующее: «Зачастую люди приходят в науку, сначала доверяя какому-то человеку, а потом уже науке». Любовь к учебе начинается с желания во всем подражать своему наставнику. Те знания и умения, которыми я обладаю, заложены в меня школьными учителями, затем преподавателями вуза и научными руководителями. Поэтому мой совет школьникам, студентам, молодым ученым такой: цените учителей, не забывайте, что своими научными достижениями вы обязаны в первую очередь им.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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