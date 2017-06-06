Хозяева на селе

О касимовских фермерах и в столице знают

Крупные, высокотехнологичные, созданные по самым современным требованиям агрокомплексы, лучшие перерабатывающие предприятия уже были объектом внимания региональных журналистов, которые побывали в пресс-турах, организуемых областным министерством сельского хозяйства и продовольствия. На этот раз нам предстояло познакомиться с крестьянскими хозяйствами в Касимовском районе.

Частная семейная фирма Валентины Кукушкиной. Супругам нет еще и тридцати лет, но они уже уверенно стоят на ногах и знают, как простой двор деревенского дома превратить в прибыльное крестьянское хозяйство. Здесь хозяйка вместе с мужем Игорем за несколько лет обычное личное хозяйство «вырастила» до молочной мини-фермы на 20 коров. На ферме производят 250 литров молока в сутки. А еще здесь есть лошади и куры. Теперь хозяйство не только кормит молодую семью фермеров, но и дает прибыль.

Конечно, не все так просто. Кукушкиным повезло приобрести в собственность 154 гектара заливного луга неподалеку, скупив колхозные паи. Теперь с них заготавливают сено к зиме. А еще тесно работают с местным бизнес-инкубатором и районным управлением сельского хозяйства. Результат: получение грантов на развитие как по линии профильной федеральной программы, так и через прямую финансовую поддержку. На эти деньги приобрели новою технику, заложили кормовой склад. Дом Кукушкины построили сами – просторный, двухэтажный, самый большой в деревне Морозово. Сразу видно: семья здесь обосновалась всерьез и надолго. В планах Кукушкиных – развитие хозяйства и увеличение числа коров в два раза (это не считая бычков на мясной откорм). Валентина прошла серьезную профессиональную подготовку по зоотехнии, и теперь готова добиваться не только расширения производства, но и повышения надоев от каждой буренки, а специалисты из министерства в ходе своих визитов или дистанционно всегда готовы помочь молодым аграриям советом.

Дальше путь наш лежит севернее Касимова. Возле деревни Беркеево есть овраг, а за ним раскинулось…. Если говорить коротко: это образ будущей модели развития животноводства на селе в новых рыночных реалиях. Еще пять лет назад здесь ничего не было, разве что пейзаж с березками. Пейзаж остался, но теперь в него аккуратно вписан большой фермерский дом, где, помимо прочего, есть и лаборатория, и зал для приема гостей. А чуть поодаль – многочисленные ряды крольчатников. Они смонтированы по самой передовой экологичной технологии. Ушастые круглый год дышат свежим воздухом и наслаждаются солнечным светом. Более чем 26 тысяч кроликов – основа и только лишь первая построенная очередь в кролиководческом КФХ «Наумкин». Это – и семейная ферма, и крупный инвестпроект. Его суть не только в возрождении кролиководства, но и в выходе на новый уровень производства. Кролики не получают никаких стимуляторов роста, только полноценный корм, покой, чистые клетки и вакцину, чтобы не было мора. В жаркие дни включается система создания искусственного тумана вокруг клеток, чтобы условия приблизились к курортным. Забойный цех тоже расположен неподалеку. Здесь производят не только кроличье мясо, но и натуральную колбасу без каких-либо добавок. К сожалению, на рязанский рынок выйти пока не удается. Зато продукция отлично продается в Москве, в элитных магазинах и продуктовых бутиках. Там ее цена просто взлетает. Впрочем, такое исключительное по качеству диетическое мясо того стоит. А отпускная цена «на месте» – не более 650 рублей за килограмм. Кроличьи шкурки также неплохо продаются. Хозяйство занимается самостоятельным производством клеток и комплектующих, здесь активно создаются рабочие места.

– Наша ферма интересна еще и тем, что мы постоянно модернизируем все, что возможно, внедряя свои собственные разработки, – рассказывает фермер, Андрей Тришкин, – крольчихи у нас дают приплод круглый год, даже зимой в морозы.

Численность персонала приближается к европейским стандартам: это четыре человека на тысячу маток. Естественная убыль на ферме мала, так что рентабельность высокая. В ближайшее время будут достроены следующие очереди, и на проектную мощность ферма выйдет, увеличив поголовье в два с половиной раза. Не за горами и получение статуса племхоза.

А закончили знакомство с касимовскими аграриями мы в колхозе им. Ленина, которым более тридцати лет руководит уникальный председатель Татьяна Наумова. Хозяйство стало вторым в регионе, закупившим систему роботизированной дойки и сплошного цифрового отслеживания активности каждой коровы. Теперь фуражные буренки доятся добровольно и самостоятельно по три-четыре раза за сутки, что обеспечивает самые высокие надои во всем регионе. Цифры превышают 9500 килограммов молока в лактацию. По словам Татьяны Наумовой, если еще увеличить надои, то это приведет к досрочному «износу» коров. Но есть возможность увеличить поголовье. Хозяйство племенное, оно поставляет на рынок не только молоко и мясо, но и породистых телок с бычками. Одна из первотелок колхоза получила золотую медаль на всероссийской выставке «Золотая осень».

Несмотря на автоматизацию и модернизацию животноводческого комплекса, в колхозе более трехсот работников. Их среднемесячная зарплата приближается к 35 тысячам рублей, что для села очень достойный показатель. К этому следует прибавить активную реализацию проекта индивидуального жилищного строительства на селе по федеральной программе. В селе Торбаево уже построено шестьдесят коттеджей с современной планировкой и всеми коммуникациями для молодых работников колхоза.

В день нашего знакомства с касимовскими аграриями в районе также побывал заместитель председателя правительства региона Сергей Дудукин. Он пообщался с руководителями хозяйств, рассказал о стратегии развития села в регионе, о новых возможностях поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства. Всего в области в текущем году на получение грантов претендуют 37 начинающих фермеров и 8 семейных животноводческих ферм. Министерство сельского хозяйства и продовольствия уже завершило прием заявок на конкурсы по отбору начинающих фермеров. Победители конкурса среди фермеров смогут рассчитывать на получение грантов в размере до 3 миллионов рублей. Лучшие проекты, направленные на развитие семейных животноводческих ферм, могут претендовать на поддержку в размере до 30 миллионов рублей.