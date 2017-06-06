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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»

00:01 / Актуально
«Мы все живем как бы за прозрачным стеклом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – об экологии, протестных акциях, реновации и отношениях России с Францией, США и Украиной

В Санкт-Петербурге 25–26 мая проходит VIII Невский международный экологический конгресс. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Сергею Изотову рассказала о важности формирования экологической культуры, заявила о необходимости более широкого вовлечения граждан в управление государством, призвала власти не бояться диалога с митингующими, а также высказала свое отношение к программе реновации жилого фонда в Москве и сотрудничеству России с Францией и США.

– На этой неделе стартовал Невский экологический конгресс. Какие основные темы затрагиваются на форуме?

– Невский международный экологический конгресс, который проводится под эгидой Совета Федерации и Межпарламентской ассамблеи СНГ, – один из самых авторитетных в мире. Это интеллектуальная площадка, на которой вырабатываются шаги по сохранению природы, совершенствованию экологического законодательства. По итогам каждого конгресса мы готовим рекомендации для федеральных и региональных органов власти, гражданских институтов, делового сообщества. Восьмой конгресс посвящен очень важной теме – улучшению экологического образования населения. Сегодня эта тематика приобретает особую актуальность, она должна стать одним из приоритетов и государственной политики, и общества.

Стоит вопрос о формировании экологической культуры. Культуры и общества, и человека. Нужно сформировать такое сознание, чтобы каждый из нас ощущал свою ответственность за то, какую землю, воздух, воду мы оставим нашим детям, внукам, будущим поколениям. Говоря философским языком, мы должны видеть в природе не только объект, но и субъект. Понимать, что она является не только ареной деятельности человека, но и его партнером. С природой надо вести диалог. Кстати, такое видение природы имеет глубокие корни в русском менталитете. Приведу известные строки Федора Тютчева: «Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не бездушный лик – / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык...». Эти слова поэта могли бы стать девизом экологического просвещения.

Ущерб, который наносится природе человеческой деятельностью, огромен, и необходимо заботиться не только о ее сохранении, но и о компенсации последствий нанесенного урона. Лишь формирование принципиально нового отношения к природе сможет предотвратить возникновение глобального экологического кризиса.

– На ваш взгляд, санкции не привели к снижению интереса к конгрессу со стороны зарубежных участников?

– Интерес не снижается. В международном сообществе есть понимание, что ни одно государство, в том числе самое успешное, не сможет обеспечить экологическую безопасность без взаимодействия с другими странами. Ведь если вдуматься, наша планета маленькая. Мы, все ее жители, связаны друг с другом и зависимы друг от друга. Кстати, речь об этом шла на недавнем российско-французском парламентском семинаре. Обсуждались вопросы изменения климата, реализации Парижского соглашения.

Участники встречи были абсолютно единодушны в том, что, только объединив усилия, возможно сохранить планету чистой, избежать серьезных экологических потрясений. В предыдущем конгрессе принимали участие представители более 60 регионов России и делегации из более чем 30 государств. Нынешний форум не менее представительный.

– Этот год в России объявлен Годом экологии. Планирует ли Совет Федерации продвигать на законодательном уровне инициативы, связанные с защитой окружающей среды? Как вы в целом оцениваете состояние российского законодательства в природоохранной сфере?

– Сам факт того, что Президент РФ объявил 2017-й Годом экологии, говорит о значимости этой проблемы – как для нашей страны, так и для мира в целом. Необходимо привлечь внимание к этим вопросам не только органов власти, но и неправительственных, некоммерческих, других общественных организаций, простых граждан. Как известно, чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Если каждый человек с детских лет будет понимать, что надо беречь природу, то, уверена, количество проблем в этой сфере существенно уменьшится.

Могу с полной ответственностью сказать, что за последние годы, в том числе и благодаря проведению Невского конгресса, в нашей стране сформировалась развитая система экологического законодательства, которая отвечает всем современным требованиям в этой сфере. Событием стало и утверждение Президентом Основ государственной политики в сфере экологии до 2030 года.

Принят ряд важных законов: по сохранению водных, воздушных, земельных ресурсов, по повышению ответственности за нарушение экологического законодательства. Вступили в силу закон о новой системе обращения с отходами и Комплексная стратегия обращения с ТБО (твердыми бытовыми отходами). Ведь это колоссальная проблема! Страна замусорена, кругом столько несанкционированных свалок. Сейчас ведется активная работа по наведению порядка в этой сфере. В регионах строятся заводы по переработке отходов. Работа непростая, поскольку сфера трудноуправляемая, в ней немало криминала. Потребуется время, чтобы здесь произошло реальное улучшение.

Считаю, что главное сегодня – это мониторинг правоприменительной практики. По итогам этой работы Совет Федерации инициировал несколько законопроектов.

Внутренняя политика

– Как складываются ваши отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным?

– Вячеслав Викторович и я давно знаем друг друга, много лет работаем вместе. Наши отношения всегда были открытыми, деловыми, конструктивными. И сейчас ничего не поменялось. Мы в одной команде, заняты одним делом. И как бы порой мы ни спорили, отстаивая свою точку зрения, в конечном итоге приходим к единому решению, отвечающему интересам нашей страны, наших избирателей.

– Вы обратили внимание на развитие гражданского общества в России. Есть ли уже какие-то конкретные решения по созданию площадок для общественного диалога?

– Полагаю, за последнее десятилетие мы в этой сфере прошли очень большой путь. Получили развитие неправительственные, некоммерческие организации по самым разным направлениям: социальные, культурные, по интересам, волонтерские и иные. Всего в нашей стране действует более 100 тысяч таких организаций.

В каждом регионе работают общественные палаты, наделенные широкими и важными полномочиями. При министерствах и ведомствах созданы общественные советы. Перечень можно было бы продолжать, но и сказанного достаточно, чтобы убедиться, как много сделано в этой сфере. Поэтому, на мой взгляд, острой необходимости в принятии каких-то новых законов в этой области нет.

Упор надо делать на повышение эффективности тех структур, которые у нас уже имеются. Вместе с тем следует подумать и над созданием новых площадок, в том числе – интересных для молодежи.

– Речь об Интернете?

– Безусловно. Но не только о нем. Считаю, что это забота, в первую очередь, регионов, органов власти, структур гражданского общества. Потому что в каждом регионе свои традиции, культура, сложившиеся обычаи. Не надо все сверху навязывать. На местах сами лучше знают ситуацию, потребности. Пусть проявляют творческий подход, советуются с людьми, используют самые различные формы самоорганизации и самореализации граждан.

Бесспорно, полностью сохранят свое значение такие испытанные форматы, как концертные площадки, спортивные соревнования, конкурсы. Но вместе с тем надо активнее использовать и современные, популярные у населения формы: благотворительные акции, разного рода фестивали, флешмобы.

– В последнее время вы часто высказываетесь по вопросам внутренней политики. В частности, большой резонанс получили ваши высказывания о протестах...

– Право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции. За короткий по историческим меркам срок мы создали правовую базу демократической государственности, построили такое государство в нашей стране. Право граждан на протесты у нас регулируется законодательными актами. Российские власти их соблюдают неукоснительно. Понятно, что это обязаны делать и организаторы, участники митингов, шествий, других протестных акций. Этот год – особенный, ведь впереди выборы Президента РФ. Такие периоды всегда отличает более высокая общественно-политическая активность. Это нормально.

В то же время нужно отделять зерна от плевел. Одно дело, когда люди выходят на акции, выражая свое мнение, недовольство той или иной ситуацией. И это правильно: чем активнее будет общество, тем эффективнее будет деятельность государства. И потому хорошо, что у нас много таких активных людей. Вообще, я считаю, что максимальное вовлечение граждан в управление государством, в общественную жизнь является мощным ресурсом развития страны. Другое дело, что некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения. И наши силовые структуры, правоохранительные органы это делают.

Причем хочу подчеркнуть: ведут себя при этом корректно, избегая жестких силовых мер, какие часто применяются в таких ситуациях в западных странах.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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