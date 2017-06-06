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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Будем выбирать по-новому

00:01 / Я – избиратель
Рязанская областная Дума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора
Будем выбирать по-новому

10 сентября 2017 года пройдут выборы губернатора Рязанской области. Официальный старт им еще не дан, однако подготовка уже началась. В апреле избирательная комиссия региона внесла в областную Думу проект изменений в областной закон № 39-ОЗ «О выборах Губернатора Рязанской области». В течение месяца шла работа над поправками к документу. И вот на заседании 24 мая региональный парламент принял новый законопроект во втором, окончательном чтении.

Скорректированы положения, касающиеся сбора подписей, случаев признания подписей недостоверными, сроков некоторых избирательных действий и др. О том, какие основные новации ждут участников избирательного процесса, в очередном выпуске «Я – избиратель» рассказывает председатель избирательной комиссии Рязанской области Владимир ГРАЧЕВ.

Концептуальных изменений региональное законодательство о выборах губернатора не претерпело.

– Основная масса поправок направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным и разработана по рекомендациям Центризбиркома России, – подчеркнул Владимир Грачев.

Муниципальный фильтр

Главное – так называемый муниципальный фильтр сохранен. То есть кандидат в губернаторы должен заручиться подписями 7 процентов избранных населением депутатов и глав муниципального уровня (по предварительным подсчетам, это 218 подписей, но цифра будет уточняться). Правка внесена в детали. По закону, у муниципального фильтра есть «статусная» составляющая: свои подписи за кандидата должны поставить не менее 7 процентов депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Теперь поправками уточнено количество таких подписей, предоставляемых в облизбирком: их может быть только на 5 процентов больше, чем нужно для регистрации. То есть не менее 48 и не более 50 (цифры опять же предварительные). Подобное 5-процентное ограничение уже действует относительно общего количества принимаемых подписных листов.

– Мы полагаем, что новая норма позволит избежать такой ситуации, когда лица, участвующие в кампании, захотят собрать большое количество дополнительных подписей депутатов и глав районного уровня, потому что в этом вообще нет необходимости, – отметил Владимир Грачев.

Несколько поправок уточняют и саму процедуру сбора подписей. В частности, теперь отменено требование к кандидату собирать подписи лично или посредством заключения договора с иным лицом, а также снялиограничения по местам, в которых запрещен сбор подписей депутатов и избранных на муниципальных выборах глав.

Срок выдвижения

Прежней редакцией закона был установлен срок для выдвижения кандидатов на должность губернатора Рязанской области избирательным объединением, который начинается после официального опубликования решения о назначении выборов губернатора Рязанской области и заканчивается за 50 дней до дня голосования. Для более удобного исчисления срока избирательных действий формулировка Закона Рязанской области изменена: установлено, что срок для выдвижения кандидатов заканчивается через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Период регистрации

Еще одна важная поправка касается периода регистрации. Устанавливается десятидневный срок подачи документов для регистрации кандидата в облизбирком – не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. В прежней редакции был определен лишь конечный срок, что не позволяло комиссии избежать юридических казусов, связанных с «задвоенными» подписями. При растянутом сроке кандидат мог быть зарегистрирован на основании подписей муниципальных депутатов и глав, представленных в комиссию ранее, но поставленных позднее, чем подписи тех же лиц в поддержку другого кандидата. Действительной же, по закону, считается подпись, поставленная ранее. В таких случаях для отмены регистрации избирательной комиссии нужно было обращаться в суд.

Новые задачи для комиссий

Перед сентябрьскими выборами нам предстоит достаточно серьезная работа с участковыми избирательными комиссиями. В полевых условиях будет опробовано два существенных новшества.

Во-первых, вводится новая технология обработки протоколов участковых комиссий об итогах голосования с применением машиночитаемого кода, или QR-кода. Для этого необходимо подготовить операторов из членов участковых комиссий.

Во-вторых, важные новеллы внесены в федеральное избирательное законодательство. 24 мая Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов к предстоящим в 2018 году президентским выборам. Самое главное, поправками отменены открепительные удостоверения, что упростит процедуру участия в выборах для россиян, не имеющих возможности голосовать по месту прописки. В связи с этим перед областной избирательной комиссией стоит задача по отработке нового механизма, обучению членов участковых избирательных комиссий (подробности – в одном из следующих выпусков «Я – избиратель». – Прим. «РВ».).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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