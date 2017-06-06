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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Центризбирком на экскурсию

00:01 / Я – избиратель
Рязанские студенты побывали в главном выборном штабе
В Центризбирком на экскурсию

16 мая студенты Рязанского государственного радиотехнического университета и Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина посетили с ознакомительной экскурсией Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

В ходе экскурсии студенты познакомились с работой ЦИК России, встретились с членами, сотрудниками аппарата ЦИК России, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России, Федерального центра информатизации при ЦИК России.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал об основных направлениях работы членов ЦИК, в частности, в области избирательного законодательства. Отвечая на вопросы студентов, Николай Иванович подробно остановился на проблемах так называемого муниципального фильтра на выборах губернаторов, о работе наблюдателей на выборах различных уровней, организации видеонаблюдения на избирательных участках, об отмене голосования по открепительным удостоверениям и о включении граждан в список избирателей по месту нахождения. «Мы работаем над тем, чтобы каждый гражданин мог проголосовать на выборах, даже если он зарегистрирован в одном регионе, а проживает в другом. Предстоящие выборы Президента Российской Федерации будут не только самыми чистыми и прозрачными, но и самыми доступными», – подчеркнул Николай Булаев.

Руководитель аппарата ЦИК России Сергей Даниленко подробно рассказал о структуре аппарата ЦИК РФ и о задачах, которые выполняют работники управлений аппарата.

Заместитель руководителя РЦОИТ при ЦИК России Дмитрий Куц познакомил присутствующих с работой Центра, в том числе в области повышения правовой культуры молодых избирателей. Дмитрий Николаевич обратил внимание студентов на возможность участия в ежегодно проводимом Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний.

Оживление в зале вызвала тема кибербезопасности российской избирательной системы и рассказ о ГАС «Выборы». Сотрудники ФЦИ при ЦИК России показали гостям наглядно принцип работы современных электронных средств для голосования и подсчета голосов – КОИБов и КЭГов, а затем осмотрели выставочные экспозиции, развернутые в атриуме здания ЦИК России.

В целом, по мнению студентов, экскурсия была интересной и полезной и значительно расширила их представление об избирательном процессе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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