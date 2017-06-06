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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Кто в ответе за цену?

00:01 / Читатель - газета
Кто в ответе за цену?

«В продуктовом магазине возле моего дома очень часто цены, указанные на ценниках, не совпадают с фактическими, теми, по которым товар проходит через кассу. Не один раз из-за этого мне приходилось отказываться от покупки. Является ли это нарушением прав потребителя и кому жаловаться в этом случае?»

 

Иван Александрович Суворов, Шилово

 

На этот вопрос в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области ответили, что подобные ситуации довольно распространены в торговых предприятиях самообслуживания области. Когда покупатель берет в магазине товар по одной цене, а на кассе пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике. Это нарушение прав потребителя, и необходимо предъявить претензию продавцу. Как показывает практика, вам начнут объяснять, что поступила очередная партия товара, цена на него уже другая и сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале, а в компьютер цена закладывается при поступлении. Поэтому так и получается: на ценнике цена одна, а в кассе уже другая.

Между тем, согласно статье 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора». Цена товара в рублях является неотъемлемой частью этой информации. В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие, как оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая в этой оферте указана. Сообщите об этом продавцу и потребуйте удовлетворить ваши законные требования, т.е. продать вам товар по цене, указанной на ценнике.

Если сотрудник магазина категорически отказывается выполнить законное требование, потребуйте жалобную книгу и обязательно сделайте в ней запись о происходящем. Подробно напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая цена в чеке.

За консультативной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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