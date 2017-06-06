Отдых под контролем

«Приобрели для сына путевку в один из рязанских летних оздоровительных лагерей. Как мне понять, насколько безопасен будет этот отдых для моего ребенка, например, насколько соблюдены в лагере все санитарные нормы, и кто контролирует работу этих учреждений?»

Инна Г., г. Рязань

Контроль за соблюдением санитарных норм в детских оздоровительных лагерях находится в сфере деятельности регионального управления Роспотребнадзора. Как пояснили в ведомстве, в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании в детских летних оздоровительных учреждениях проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию, дератизацию помещений и территорий, дезинсекцию, в том числе акарицидные обработки. Кроме того, с 22 мая по 5 июня этого года в управлении проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Специалисты ведомства окажут консультативную помощь по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, издательской книжной, журнальной продукции, а также действующих нормативных требований при организации детского отдыха в период летних каникул. Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62. Телефон «горячей линии» консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 8-800-200-10-62. В муниципалитетах области работают консультационные пункты:

в г. Скопине – 8 (49156) 2-24-30;

в п. Старожилово – 8 (49151) 2-23-57;

в г. Касимове – 8 (49131) 4-45-62;

в п. Шилово – 8 (49136) 2-27-53;

в г. Сасово – 8 (49133) 2-36-63;

в г. Ряжске – 8 (49132) 2-62-70

Звонки принимаются в будние дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00.