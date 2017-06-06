Профессия для мамы

«Можно ли получить новую специальность, находясь в декрете?»

Ирина Лыкова, г. Касимов

В областном министерстве труда и занятости населения пояснили, что такая возможность существует. С 2012 года в Рязанской области проводятся курсы профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Данное обучение помогает молодым мамам освоить новое дело, а также расти и развиваться в профессиональном плане даже во время декретного отпуска.

Спектр направлений обучения довольно велик. В ближайшее время планируется набор в группы по таким профессиям, как швея, повар, парикмахер, мастер маникюра, web-программист, бухгалтер и др. Продолжительность обучения обычно составляет от нескольких недель до 5 месяцев.

На сегодняшний день с начала года курсы прошли более 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В 2016 году получить новую профессию удалось 243 женщинам.

Для того чтобы записаться на бесплатные курсы, молодым мамам необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства или позвонить по телефону: (4912) 92-20-98.