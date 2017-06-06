Ждать ли капитального ремонта?

«В наследство нам досталась квартира, расположенная в одном из многоэтажных домов Рязанского района. Таких домов здесь немного, но большинство из них давно нуждаются в капитальном ремонте. О том, что он проводится в областном центре, известно. А что в районах? Ждать ли нам капитального ремонта или думать самим, как привести свой дом в порядок?»

Семья Ждановых, г. Рязань

В региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных жилых домов сообщили, что в этом году в Рязанском районе в рамках краткосрочного плана отремонтируют 27 домов на сумму около 60 миллионов рублей. В этих домах планируется отремонтировать 35 конструктивных элементов. Общая стоимость работ по капитальному ремонту жилого фонда Рязанского района составит 58 миллионов 897 тысяч рублей. Из этих средств будет отремонтировано 21 кровля, 2 фасада, 1 подвал и 11 внутридомовых инженерных систем. К настоящему моменту завершены работы по капитальному ремонту крыш в восьми многоквартирных домах, расположенных в поселках Листвянка, Мурмино, Варские, учхоза Стенькино, селах Вышетравино и Дядьково.