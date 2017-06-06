От школьного порога начинаем путь

Последний звонок на празднике в кремле дали лучшие выпускники Рязани

Солнечным майским утром на площадке у Рязанского кремля собираются выпускники. Повсюду слышится треск от затворов фотоаппаратов и камер телефонов.

Почти все девушки – в популярной парадной школьной форме советского образца, у многих ребят видны значки и эмблемы их школ и гимназий. Это лучшие ученики города, и через некоторое время они выпустят в небо шары в цветах Российского флага и станут еще на шаг ближе к взрослой жизни.

У кремля собрались около тысячи людей. С праздником последнего звонка их поздравили временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, министр образования области Ольга Щетинкина и глава администрации Рязани Олег Булеков. Николай Любимов пожелал ребятам не забывать своих учителей. «Они трудились вместе с вами и отдали частичку своей души. Помните это, пожалуйста, и приходите их благодарить», – сказал Николай Викторович.

Воспитанники городского Дворца детского творчества показали танцевальные номера. Ярким моментом стало выступление артистов в народных костюмах и девочек-«кремлей» в синих шапочках-куполах. Родители и первоклассники обратились к выпускникам, напомнив о вдумчивом отношении к собственному будущему. И вот девушки и юноши, по одному от каждого учебного заведения, получают колокольчики с бантами и торжественно проходят перед зрителями. У ребят серьезные лица, и ясно, что на ближайшие месяцы и годы у них точные планы.

– Я буду поступать в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, – поделилась выпускница школы № 21 Софья Мосейкина. – Я выиграла профильную олимпиаду, так что в академию меня примут без вступительных экзаменов. Но я все равно буду сдавать ЕГЭ – по истории и английскому языку. Я ко всему готова и ничего не боюсь!

После того как в небо улетели шары в цветах Российского флага и огромный колокольчик из шаров, выпускники не спешат расходиться – делают снимки на память. Далее их ждут праздники в собственных школах. Всего в 2017 году в Рязани завершают обучение 9326 девятиклассников и 4284 одиннадцатиклассника.