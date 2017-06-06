Мелодии соборной души

Тысячный сводный хор Рязанской области посвятил свое выступление 80-летию региона

Тысячный сводный хор области в четвертый раз выступил под стенами Рязанского кремля.

В этом году программа концерта посвящалась 80-летию Рязанской области. И песни иллюстрировали основные вехи становления региона. Перед глазами зрителей прошла вся история страны, и что ни песня – то символ коллективного трудового подвига, индустриализации, героизма народа в Великой Отечественной войне, надежд на построение самого гуманного и справедливого в мире общества в послевоенное время.

Советская песня – яркий феномен в мировой музыкальной культуре, она и строить, и жить помогала, и в наше время эти мелодии воодушевляют не меньше.

Концерт посвящался Дню славянской письменности и культуры. О значении подвижнического труда святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия для становления российской государственности и роста национального самосознания говорил на открытии концертной программы временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

В составе сводного хора – коллективы муниципальных образований области, школ, колледжей, медицинского университета, солисты Государственного академического русского народного хора и приглашенные артисты – заслуженная артистка Молдовы Светлана Мареева и лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Суханов.

Сюрпризом для слушателей стало выступление участников морского Шанти-хора из города-побратима Мюнстера. Публика наградила их горячими аплодисментами за исполнение песен «Катюша» и «Капитан, капитан, улыбнитесь», которые они специально выучили для концерта в Рязани.

– Этот хор самодеятельный, люди в нем самых разных профессий, и многие из них поют десятки лет. Шанти-хоры в Европе очень распространены, а мюнстерский входит в тридцатку лучших, – говорит Геннадий Герасимов, сопровождающий немецкую делегацию.

В одном песенном строю – дети и взрослые, а если прибавить к исполнителям всех, кто подпевал им под открытым небом, то хор получается не только тысячным, но и поистине всенародным, объединяющим разные поколения.

Сезон концертов на свежем воздухе открыт. Их организатор – областная филармония – приглашает всех рязанцев на Кремлевские вечера, которые начнутся в начале июня.

Место встреч там же, у стен величественного Успенского собора.