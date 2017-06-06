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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

05-25-21 Ирина Сельмен,
художник:

– На минувшей неделе я была приятно удивлена, когда в центре Рязани увидела мальчишек и девчонок с красными галстуками на шее. Они громко читали стихи и пели песни. Оказалось, что праздновали 95 лет со дня рождения пионерской организации. Я отношусь к последнему поколению советских пионеров и с ностальгией вспоминаю те годы. Вчера для тысячи школьников прозвенел последний звонок. Хочется пожелать всем выпускникам удачной сдачи экзаменов и счастливого пути во взрослую жизнь.

22 мая был день памяти святителя Николая Чудотворца, и принесение его мощей из итальянского города Бари в Москву стало значимым событием уходящих семи дней для православных верующих нашей страны. Смотрела в новостях, как множество паломников и жителей столицы встречали ковчег со святыней у храма Христа Спасителя.

В Рязани на уходящей неделе открылся сезон фестивального лета «Встречи на Почтовой». Мой супруг Юрий, музыкант, выступал на этом празднике. Там всегда можно интересно и с душой провести время, посмотреть выставки-продажи, научиться чему-нибудь полезному и необычному на мастер-классах, поучаствовать в конкурсах и акциях.

Вообще неделя была богата на культурные события. Особо запомнилось выступление тысячного хора возле стен Успенского собора Рязанского кремля. Концерт приурочили к Дню славянской письменности и культуры, а также 80-летию Рязанской области. Слышала, что такие концерты проходили во многих городах нашей страны.

05-25-22 Арина Бедрина,
переводчик, сотрудник Фонда Музея Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге:

– Эта майская неделя, наконец-то, принесла долгожданное тепло, даже ночью температура не опускается, и горожане воспрянули духом и потянулись на дачи и шашлыки. Пришла пора отдыха и праздников.

24 мая было большое событие в культурной жизни России и не только: нобелевскому лауреату, поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 77 лет. Памятные мероприятия прошли, например, в Санкт-Петербурге, и мне, как представителю Фонда создания музея Иосифа Бродского, было немного грустно оказаться в этот день вдали от Дома Мурузи на Литейном, 24, где поэт жил до эмиграции.

25 мая у одиннадцатиклассников прошли последние звонки, на одном из которых, в Рязанском дворце молодежи, довелось побывать и мне. Выпускники гимназии №5 подготовили театрализованное представление. Это был чудесный и немного печальный праздник – детство осталось позади, впереди – совсем другая жизнь.

Однако не все на этой неделе было так радужно. В мире по-прежнему неспокойно. Мои мысли с жителями и гостями Манчестера, с семьями погибших и пострадавших в теракте, прогремевшем на концерте Арианы Гранде. Надеюсь, эта трагедия сплотит нас, а не разъединит, ибо только объединившись вместе, мир выстоит против угрозы терроризма.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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